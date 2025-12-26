Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Gobierno cierra 2025 asegurando que negocia los Presupuestos con sus socios, aunque la mayoría lo niegan

El Ejecutivo asegura que las cuentas están listas y serán negociadas con los grupos políticos en 2026.

Pedro Sánchez elige a Elma Saiz como la nueva portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría

El Gobierno cierra 2025 sin presupuestos y bate récord de tres años consecutivos

Mara Fernández
Publicado:

2025 terminará sin que el Gobierno haya presentado el proyecto de presupuestos que el presidente se comprometió a llevar al Parlamento antes de que terminara diciembre, aunque fuese tres meses después de cumplido el plazo constitucional. Y se bate un nuevo récord: tres años consecutivos gobernando sin presupuestos.

El Gobierno asegura que las cuentas ya están elaboradas, y que ahora los está negociando con sus socios. Pero la mayoría de esos socios lo niega. Solo Bildu y el PNV reconocen haber tenido algún contacto con el gobierno, aunque a cuentagotas y sin avances.

Presupuestos y negociación con los grupos políticos

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró este viernes que la vicepresidenta María Jesús Montero tiene "el trabajo ya hecho" en la confección de los próximos Presupuestos Generales del Estado, por lo que concurriría "con toda naturalidad" como candidata del PSOE en caso de adelanto electoral en Andalucía.

En declaraciones a TVE recogidas por Servimedia, Saiz afirmó que el Gobierno va a cumplir su compromiso de presentar unas nuevas Cuentas del Estado y lo va a hacer en el primer trimestre de 2026, como ha dicho la ministra de Hacienda. Añadió que su partido tiene a sus candidatos preparados en cualquier momento para cualquier convocatoria electoral, y si Juan Manuel Moreno Bonilla anticipara los comicios autonómicos, Montero se presentaría sin problema porque el dibujo de los Presupuestos lo tiene listo.

La nueva Portavoz del Gobierno afirmó que se están haciendo los trabajos necesarios de negociación con los grupos para sacar las cuentas del Estado adelante, "con la discreción y el perfil bajo" que requieren estos trabajos "minuciosos", pero garantizó que cuando se cierre un acuerdo para su aprobación, se explicará "con total transparencia" y nada de "oscurantismo".

Saiz dijo que el objetivo es aprobar unos nuevos Presupuestos, pero remarcó que este Gobierno ha demostrado que puede sacar adelante medidas importantes con unas partidas públicas prorrogadas. La titular de Inclusión afirmó que España está "en la senda correcta del buen desempeño de nuestra económica", como lo acreditan las últimas cifras de crecimiento del PIB, "el rigor en la responsabilidad fiscal y la reducción de la deuda, sin dar un paso atrás en protección social".

Subrayó que el Ejecutivo va a "sudar la camiseta y a dejarse la piel hasta los últimos segundos" para buscar acuerdos como los que hacen falta para la convalidación en las próximas semanas del macrodecreto de prórroga del escudo social.

En relación con la subida de las pensiones, indicó que con la revalorización se da "tranquilidad" y garantía para hacer frente a la subida de la cesta de la compra a más de nueve millones de pensionistas, a los que hace un año "el PP quitó el sueño con su sí o no" al respaldo parlamentario a la mejora de estas prestaciones.

