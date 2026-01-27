El PP acusa a Sánchez de usar la regularización extraordinaria de migrantes como "cortina de humo": "No sabemos si es seguro coger un tren"

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que contempla la regularización extraordinaria de migrantespactada por el Gobierno y Podemos. Se trata de una medida con la que unos 500.000 extranjeros tendrán la posibilidad de conseguir permiso de trabajo y residencia. Para acceder al proceso, se debe acreditar que se reside en España desde hace más de cinco meses, que no llegaron al país después del 31 de diciembre de 2025, y que no cuentan con antecedentes penales.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que con el incio de la tramitación urgente de un real decreto para la regularización de migrantes, el Gobierno recupera "el espíritu" de la iniciativa popular, que ha estado "demasiados meses" bloqueada en el Congreso y califica esta jornada como "un día histórico" para el país.

Por su parte, desde el Partido Popular consideran que se trata de un nuevo episodio de oportunismo político por parte de Pedro Sánchez. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, señalaba a los periodistas que "es una forma frívola poque lo está usando como cortina de humo para que no se hable de lo que ha pasado. No sabemos si es seguro coger un tren", destacaba en referencia a los últimos accidentes ferroviarios ocurridos en España.

Las claves de la medida

¿Quién se podrá beneficiar? Todas aquellas personas que se encuentren en situación administrativa irregular y hubieran residido en España durante al menos cinco meses antes del pasado 31 de diciembre, o los solicitantes de asilo que hayan presentado su petición antes de esa fecha. Otro de los requisitos es carecer de antecedentes penales .

Todas aquellas personas que se encuentren en situación administrativa irregular y hubieran antes del pasado 31 de diciembre, o los solicitantes de asilo que hayan presentado su petición antes de esa fecha. Otro de los requisitos es . Cómo acredirar la residencia . Es preciso demostrar haber vivido el tiempo necesario en España a través del padrón municipal , aunque también podrán aportar otros documentos como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler, o un certificado de envío de dinero.

. Es preciso demostrar haber vivido el tiempo necesario en España , aunque también podrán aportar otros documentos como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler, o un certificado de envío de dinero. ¿A qué da derecho este permiso? La autorización inicial será de permiso y de residencia , con validez para todo el país y en cualquier sector.

La autorización inicial será de , con validez para todo el país y en cualquier sector. Duración. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la posterior incorporación a las figuras ordinarias del reglamento de extranjería, como la del arraigo, que permite obtener un permiso de residencia y trabajo después de dos años viviendo en el país o por otros vínculos con España. Esta medida permitirá la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de los solicitantes que ya se encuentran en España y en este caso, la vigencia del permiso será de cinco años.

Se prevé que las solicitudes podrán empezar a presentarse a principios del mes de abril, una vez se cumplan los trámites preceptivos de la tramitación del real decreto, y el proceso estará abierto hasta el próximo 30 de junio.