Elena Valenciano: "El Ejecutivo mantiene una apuesta cruel por la austeridad"

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha explicado en el concreso de los socialistas valencianos que la derecha española, a través de "sus recetas de austeridad cruel", ha decidido "liquidar prácticamente a la juventud de este país".

Además, según ha añadido, la derecha "quiere que las mujeres volvamos a casa a cuidar de nuestros hijos y mayores" al asegurar que el PP ha recortado en escuelas infantiles y en ayudas a comedor, en empleo y en materia de dependencia.

Valenciano ha participado en la clausura del XI Congreso de Joves Socialistes del PSPV-PSOE. Al acto también ha asistido el líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, la diputada y ex ministra de Sanidad Leire Pajín, la senadora por esta provincia, Encarna Llinares, y la presidenta provincial del PSPV de Alicante, Ana Barceló, entre otros cargos públicos.

Según la vicesecretaria general del PSOE, "la austeridad a ultranza y cruel" está "rompiendo el proyecto de vida" de miles de españoles. En su opinión, el PP "utiliza esta crisis para desmontar lo construido" y para "alcanzar lo que la derecha siempre quiso hacer, que no es cosa que la de generar la desigualdad".

"Ni José María Aznar se atrevió a tanto", ha agregado Valenciano, quien ha acusado al PP de impedir el empleo a los jóvenes, "el cual no piensan crearlo hasta 2015", y limitar el acceso de la juventud a las universidades. "Espero que no tengamos que volver a manifestarnos, como ya hicimos muchos años, bajo el lema 'El hijo del obrero a la universidad", ha añadido.

En un prisma interno relacionado con la organización del PSOE, Valenciano ha pedido a las Juventudes Socialistas estar "cerca de la gente joven". "Sois la voz socialista entre los jóvenes y para el PSOE sois la voz joven", ha remarcado. De hecho, ha apuntado que el PSOE "necesita de forma urgente escuchar vuestra voz", pues, según ha manifestado, "no habrá una recuperación en el PSOE si no se escucha a los jóvenes".

"Las asociaciones juveniles son fuertes cuando se anticipan y el PSOE debe seguir a sus Juventudes y no al revés", ha subrayado. Por su parte, Puig ha asegurado en su intervención que "no se puede ser joven y de derechas" porque la juventud, según ha explicado, "no puede quedarse resignada ante la situación de recortes que vivimos". "El ADN de la derecha es la desigualdad ante la educación, la sanidad, el empleo y los servicios sociales", ha dicho el líder de los socialistas valencianos.