Elena Valenciano acusa a Rajoy de usar la dimisión para tapar la trama Gürtel

La responsable del comité electoral del PSOE, Elena Valenciano, ha acusado este miércoles al líder del PP, Mariano Rajoy, de pretender que la dimisión del presidente valenciano, Francisco Camps, "opere como cortafuegos" de la "profunda" trama Gürtel y le ha advertido de que tras la dimisión de más de 20 altos cargos del PP, es él el que debe dar explicaciones.



"Rajoy los apoya hasta que dimiten", ha dicho Valenciano en rueda de prensa en Ferraz, "y luego se olvida de ellos". "No se engañen, no hablamos de trajes y de Camps sino de Gürtel y de Rajoy", ha remachado.



La dirigente socialista ha dejado claro además que el PSPV no pedirá la repetición de las elecciones en la Comunidad Valenciana, sino que ya ha adelantado que colaborará para que las Cortes elijan a un nuevo presidente.