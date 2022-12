Vara defiende que Rajoy debe ir la investidura y "entre todos" facilitar el gobierno

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado hoy que el candidato popular Mariano Rajoy debe presentarse a la investidura, el PSOE irse a la oposición y "entre todos" facilitar que haya un nuevo gobierno "cuanto antes".

En una rueda de prensa, ha subrayado que los ciudadanos han hablado con "claridad", ya que una mayoría de españoles por encima del 30% quieren que Rajoy sea su presidente. "Los demás eso no lo pueden obstaculizar, no lo deben obstaculizar", ha opinado Fernández Vara.

Ahora hay una diferencia de 52 diputados que no había tras el 20-D y "eso en democracia son mucho escaños", ha precisado el presidente extremeño, que ha declarado que "el juego se ha acabado" y hay que dejarse de enredar durante varios meses. Sobre si el PSOE debería por lo tanto abstenerse en la sesión de investidura, ha aclarado que Rajoy debe negociar una mayoría y "a ver qué pasa".

"Hay que contar los votos en las urnas"

Fernández Vara ha señalado que los resultados cosechados por el PSOE en las elecciones generales de ayer "no son consecuencia de una persona", en referencia al líder socialista, Pedro Sánchez, que comparte con él que hay que irse a la oposición.

El descenso de los socialistas desde el año 2004 se debe a "muchos factores" y su marcha no es "la mejor manera de buscar una solución al problema". "Cuando no estaba Pedro Sánchez también estamos en caída", ha advertido. El presidente extremeño ha achacado los resultados de Unidos Podemos a que pensaban que las elecciones se podían ganar en los "platós de televisión" y no en las urnas.

"Son los reyes de las encuestas, ayer hubo un tracking que lo situaba a dos puntos del PP, pero qué mala suerte que hay que contar los votos en las urnas", ha ironizado. A su juicio, el problema de Unidos Podemos en que no han ido a ganar las elecciones y a gobernar España, sino a "destrozar al PSOE". "No se les veía ganas de ganar, se les veía ganas de ganarnos", ha subrayado.

La responsabilidad de que Rajoy vaya ser presidente de España "es porque Podemos así lo que querido", ya que le puso la "alfombra morada" para que ganara las elecciones.

Poco antes, en una entrevista en Onda Cero, Vara ya había defendido que "tiene que seguir Rajoy de presidente y Sánchez no debe intentar formar Gobierno".