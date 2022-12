Sánchez prefiere no hacer caso de las encuestas: "No miréis a ningún lado, mirad de frente, sentid los colores"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo a los socialistas que no hagan caso de las encuestas que les sitúan en tercer lugar y ha insistido en que "el futuro no está escrito" y se decide con los votos: "En estos últimos días, no miréis a ningún lado, mirad de frente, sentid los colores".

Sánchez ha hecho este llamamiento a la movilización en un acto en Zaragoza, en el que su 'equipo de gobierno' se ha presentado como el único capaz de darle la vuelta a las "políticas horribles" del PP y ha cargado contra Podemos, al que ha acusado de pretender "adueñarse" de su historia.

Después de que tomaran la palabra 14 miembros de este 'gobierno en la sombra' designado ya por Sánchez, el candidato a la Presidencia del Gobierno ha sacado pecho de este "equipo del cambio" y ha subrayado que les avala el trabajo que ha hecho el PSOE por Españ en su historia.

Y, el mismo día que se conocen nuevas encuestas que sitúan al PSOE por detrás de Podemos el próximo 26 de junio, se ha rebelado contra estos pronósticos. "El futuro no está escrito, lo vamos a escribir nosotros, los socialistas, el próximo 26 de junio votando sí al cambio, sí al PSOE", ha remachado.

Así, aunque no las ha mencionado expresamente, ha llamado a no tener en cuenta las encuestas. "En estos últimos días, no miréis a ningún lado, mirad de frente, sentid los colores, porque nuestro equipo, el equipo del cambio, es el que trajo la educación pública, la sanidad pública, la dependencia, la igualdad y traerá el ingreso mínimo vital", ha insistido.