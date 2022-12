Rajoy alerta de que el voto a Ciudadanos no es útil para frenar a los extremistas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ahondado en su apelación al voto útil, que asegura que representa el PP, y se ha volcado en alertar de que el apoyo a Ciudadanos no sirve para frenar a los extremistas. "El voto al PP sirve para que el PP gobierne en España. El voto a los demás no sabemos exactamente para qué sirve", ha proclamado Rajoy en su intervención en el acto que ha presidido en la localidad toledana de Torrijos.

Un acto a tres días del cierre de la campaña del 26J y en el que ha estado acompañado de la secretaria general de su partido y presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. El candidato del PP ha incidido en el mensaje que está lanzando en la recta final de campaña consistente en que los moderados deben unir sus votos en torno al Partido Popular.

En esa línea, ha recordado que los que votaron a Albert Rivera ya saben que eso sólo sirvió para que apoyara a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno pese a haber perdido las elecciones del 20 de diciembre. Y también ha rememorado que Ciudadanos facilitó al PSOE la presidencia de la Diputación de Toledo pese a que era el PP al que le correspondía.

En su análisis de la situación ante las elecciones ha recordado que todas las encuestas coinciden en que el PP ganará el 26J y que Unidos Podemos quedará segundo, pronóstico este último que ha sido recibido con abucheos de los asistentes al acto. "Me sumo a eso (a los abucheos), pero hay que sacar conclusiones, tomar decisiones y llevarlas a la práctica", ha explicado antes de señalar que el partido de Pablo Iglesias ha logrado situarse en segunda posición por su alianza con Izquierda Unida.

En consecuencia, ha pedido no dividir el voto "moderado, responsable y sensato" y unirlo en torno al PP. "El voto a Ciudadanos no es un voto útil para parar a los extremistas, a los radicales, no es útil para que los moderados lleguen a gobierno y hagan políticas reformistas", ha advertido.