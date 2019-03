Los partidos no independentistas intentan ofrecer confianza para que las empresas vuelvan

Los partidos presentan a sus candidatos y comienzan con los maratones de actos por todo el territorio que desembocarán en la llamada a las urnas el 21 de diciembre.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha advertido de que están en riesgo el pasaporte europeo. Recuerda a los independentistas la fuga de empresas, e insiste en que las pérdidas económicas aumentarán si el 'procés' continúa: "De la estelada no se come, con la estelada no vienen inversiones, con la estelada no vienen turistas, yo creo que hace falta más 'seny' y más 'senyeras' y menos aventuras rupturistas y menos esteladas".

Para el PSC es tiempo de tender puentes, y no de crear fronteras y desde el PP fotografían la "Cataluña real". Dicen que los problemas de los ciudadanos no se resuelven con las reivindicaciones de los independentistas.

Por su parte, los miembros de la CUP insisten en que estas elecciones son las primeras que se celebran en la república. Este sábado han presentado sus listas y Carles Riera será su cabeza de cartel.