Elecciones de Cataluña marcadas por la tercera ola de coronavirus

El 14 de febrero se celebran las elecciones en Cataluña una cita electoral en la que la tercera ola de la pandemia del coronavirus ha robado protagonismo a las propuestas de los partidos políticos que se disputan la Generalitat.

Pere Aragonès, vicepresidente del Govern de Cataluña en funciones de president sustituto firmó el decreto de convocatoria de las elecciones catalanas el pasado 20 de diciembre. El 15 de enero después de un amplio acuerdo del arco electoral se decidió posponerlas hasta el 30 de mayo por la incidencia de la tercera ola del coronavirus, sin embargo, cuatro días después la justicia tumbó el aplazamiento.

La tercera ola del coronavirus está condicionando las elecciones al Parlamento de Cataluña, de tal modo que ha provocado un aluvión de alegaciones para que los voluntarios designados para formar las mesas electorales temiéndose en algunos momentos que se pudieran constituir.

Multitud de alegaciones para no formar parte de las mesas electorales

Casi 22.000 personas elegidas para ser miembros de las mesas electorales han presentado alegaciones para que se les exima de esta obligación, de un total de 82.251 ciudadanos llamados para ser presidentes o vocales de las 9.117 mesas previstas

El director general de Participación y Procesos Electorales, Ismael Peña-López, a través de Twitter, informó de que a estas alturas, cerca del 99 % de las mesas electorales tienen los "miembros suficientes" para constituirse unas cifras que permitirían celebrar los comicios "sin problemas".

En concreto un 65,78 % tiene ya todos los miembros, es decir 9, un 1,08% tiene al menos un recambio, y un 0,39 % tiene los miembros justos.

De confirmarse se pondría fin a la posibilidad anunciada también por Peña-López de "suspender" la publicación de los resultados en las elecciones de Cataluña la misma noche del 14 de febrero si muchas personas no consiguiesen votar por no haberse constituido las mesas electorales correspondientes.

La Junta electoral ha autorizado el voto de los contagiados con coronavirus

La Junta Electoral Central ha subrayado que no puede privar de votar de manera presencial a los ciudadanos contagiados de coronavirus o en cuarentena "que no hayan solicitado el voto por correo" para las elecciones catalanas ya que eso no entra dentro de sus competencias.

Esta contestación llega después de que un ciudadano anónimo pidiese que no se permitiese votar presencialmente a las personas contagiadas por COVID-19.

Protocolos sanitarios de la Generalitat para las elecciones

La Generalitat quiere establecer franjas horarias para cada rango de edad y establece que las colas para ejercer el derecho al voto han de estar en el exterior.

La franja horaria de 09:00 horas a 12:00 horas estará destinada para los colectivos de riesgo: personas mayores o con enfermedades condicionantes para la salud. La siguiente franja, de 12:00 horas a 19:00 horas, para el resto de ciudadanos.

La última franja, que será de 19:00 horas a 20:00 horas será para personas que tienen que estar aisladas, como personas contagiadas por coronavirus o personas aisladas por ser contactos estrechos.

Los miembros de las mesas electorales van a tener que llevar unos EPI, compuestos de pantalla facial, mascarilla, guantes y gafas para evitar contagiarse. El personal de limpieza que acuda a los centros electorales también deberá llevar un traje de protección especial

Además, Peña-López ha informado de que se realizará test de antígenos a todos los miembros de las mesas incluidos los dos suplentes.

Solicitud histórica del voto por correo

El voto por correo en las elecciones catalanas del 14 de febrero ha crecido un 350% con respecto a los anteriores comicios de 2017, con un total de 284.706 solicitudes para votar de este modo, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Se trata de una cifra récord en unas elecciones en Cataluña, motivada por el contexto de la tercera ola de la pandemia de coronavirus.