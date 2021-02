No me ha llegado el voto por correo para las elecciones catalanas 2021: ¿Qué puedo hacer?

En esta elecciones al Parlamento de Cataluña el voto por correo puede ser decisivo para conocer el próximo presidente de la Generalitat. Si has solicitado el voto por correo para ejercer tu derecho al voto en las Elecciones al Parlamento de Cataluña pero no has recibido la documentación necesaria aquí puedes resolver diferentes dudas.

Los ciudadanos que no reciban la documentación para votar correo en las elecciones catalanas 2021 pueden reclamar en la oficina de Correos donde presentaron la solicitud o en la Oficina del Censo Electoral.

Cómo consultar el estado de mi voto por correo

La solicitud para votar por correo en las elecciones catalanas debe ser personal, presentando el DNI. Después, si no hay ningún problema, en un plazo de tres días, los servicios de Correos envían la documentación recibida a la Oficina del Censo Electoral correspondiente y la Delegación Provincial comprobará la inscripción. Así quedará registrado para que no se realice el día de las elecciones el voto personalmente.

Si la documentación no llega en el plazo de tres días, los votantes pueden reclamar en la oficina de Correos donde realizaron la solicitud o el la Oficina del Censo Electoral correspondiente. Es importante recordar que las papeletas deben recibirse de forma personal y tras firmar la notificación una vez recibidos los documentos necesarios para votar.

Opciones para reclamar el voto por correo en Cataluña

Una de las situaciones que puede darse es que el ciudadano que ha solicitado el voto por correo no esté en su domicilio cuando llegue el envío de la documentación. Será entonces cuando el ciudadano tendrá que acercarse personalmente a la oficina indicada por Correos.

El votante deberá rellenar la documentación, es decir, escoger la papeleta correspondiente e introducirla en el sobre de votación para las elecciones catalanas. Después, incluirá el sobre cerrado y el certificado en el sobre dirigido a la Mesa y lo remitirá por correo certificado, hasta el tercer día previo al de la celebración de las elecciones. Va sin franqueo.