La Junta Electoral autoriza el voto presencial de los contagiados de coronavirus en las elecciones de Cataluña

La Junta Electoral Central (JEC) ha subrayado este jueves que no puede privar de votar de manera presencial a los ciudadanos contagiados de Covid-19 o en cuarentena "que no hayan solicitado el voto por correo" de cara a los comicios catalanes del próximo 14 de febrero pues, ha justificado, eso no entra dentro de sus competencias.

Además, ha recordado que la Generalitat ya ha adoptado protocolos sanitarios para garantizar la seguridad en las votaciones.

Así ha respondido el órgano después de que un ciudadano anónimo reclamara que no se permitiera el voto presencial a las personas infectadas por coronavirus y que se les priorice el voto por correo para las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña.