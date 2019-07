El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, aseguró este jueves ante la Ejecutiva del PSOE que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, le pidió la Vicepresidencia del Ejecutivo para respaldar su investidura.

Fuentes socialistas aseguran que Sánchez hizo esa afirmación ante su órgano de dirección, reunido a puerta cerrada pocos días antes de que se inicie ese debate, el próximo lunes.

En una entrevista en la Ser el pasado lunes, Sánchez aseguró que Iglesias no le había pedido "nunca" ser vicepresidente. "No, no, no me ha pedido nunca eso, no me lo ha explicitado de esa manera", aunque insistió en que un candidato a la Presidencia del Gobierno debe tener la capacidad de "hacer su propio Consejo de Ministros".

Los socialistas no tienen "buenas sensaciones" sobre la investidura

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente ha asegurado que no tiene "buenas sensaciones" para que salga adelante la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el lunes 22 de julio, al no haber alcanzado aún un acuerdo con Unidas Podemos: "No tengo buenas sensaciones, como todo el mundo".

Puente ha sido el único que ha hablado a su llegada a la ejecutiva del partido a cuatro días de que se celebre la primera jornada de la investidura a la que Sánchez acudirá, previsiblemente, sin los apoyos suficientes para alcanzar la mayoría del Congreso que necesita para ser presidente del Gobierno. Minutos antes, en Onda Cero, José Luis Ábalos anunciaba que Pedro Sánchez hará un último intento este fin de semana llamando a los otros líderes.

La reunión trascurre a la vez que Podemos cierra el plazo para votar sobre sus pactos con los socialistas y en La Rioja se ve si este partido permite la investidura de la candidata socialista o la bloquea, como hasta ahora.