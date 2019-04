El PSOE andaluz critica a Pedro Sánchez: "Ya está bien de demagogia, de falacias y de engañar"

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha abogado por un debate "limpio" ante el proceso de primarias y, tras asegurar que esta federación "respeta" la candidatura anunciada por Pedro Sánchez a la Secretaria General, le ha pedido que no "engañe" a los militantes.

"¡Ya está bien de demagogia, de falacias y de engañar!", ha clamado visiblemente molesto el número dos del PSOE andaluz, quien ha pedido al que fuera líder del partido que "diga la verdad" y explique, por ejemplo, por qué no se consultó a la militancia la posición del PSOE ante la investidura en vez de convocar un "congreso exprés" que, además, fue "tumbado".

Cornejo ha reaccionado de esta forma, en conferencia de prensa, al ser preguntado sobre las manifestaciones de Sánchez el pasado sábado en Sevilla, en las que criticó la decisión de la gestora de abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy.

"Eso es falso; la decisión de abstenerse la tomó el Comité Federal, el máximo órgano del partido, no la gestora", ha replicado el dirigente socialista andaluz, que ha criticado que se intente "confundir" a los militantes, al tiempo que ha lamentado que se trate de seguir "reabriendo" un debate que debe estar "ya cerrado".

Cornejo ha respondido también a las declaraciones de Sánchez sobre el supuesto papel "subalterno a la derecha" que está desempeñando el PSOE: "Aquí no se está de muleta de nadie, tenemos un proyecto autónomo".

Así, ha recordado algunas de las iniciativas impulsadas por el PSOE, como el aumento en un 8% del Salario Mínimo Interprofesional, una subida que ha calificado de "histórica". "¿Cómo puede hablar de derecha o de izquierda quien el único acuerdo que firmó fue con Ciudadanos y antes de someterlo a la decisión de los militantes?", se ha preguntado Cornejo en referencia al pacto alcanzado por la anterior dirección socialista con la formación naranja.

Sobre si Sánchez es el candidato "de la militancia", ha señalado que "cada uno piensa personalmente lo que considera oportuno" y ha ironizado: "Hay quien se mira al espejo y se cree el más guapo del mundo".

A pesar de las críticas, el número dos del PSOE andaluz ha hecho reiterados llamamientos a la unidad una vez que se celebre el 39 Congreso y ha asegurado que no es un problema que se presenten varios candidatos a las primarias porque eso es "democracia y participación".

En cuanto a si el hecho de que Patxi López y Pedro Sánchez hayan anunciado ya su candidatura puede suponer una "mayor presión" hacia Susana Díaz, ha dicho que no lo cree, y ha insistido en que se trata de una "decisión personal" de la presidenta de la Junta.

Sobre si podría haber alguna similitud entre la victoria de Benoît Hamon en las primarias socialistas francesas frente al ex primer ministro Manuel Valls y las opciones que representan Pedro Sánchez y Susana Díaz, ha opinado que no es comparable porque en Francia son unas primarias abiertas para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno. "No tiene absolutamente nada que ver", ha asegurado Cornejo, que ha agregado que en el caso de Francia todo apunta a que los socialistas "ni siquiera pasen la segunda ronda para ser opción de gobierno".