El PP tilda de "gran mentira" el periodo inicial del gobierno de Pedro Sánchez

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, ha calificado de "gran mentira" el primer mes del Gobierno que representa Pedro Sánchez, durante su comparecencia en la inauguración de la Intermunicipal del PP en Casa de Cultura de Saldaña, en Palencia.

En este sentido, ha contrapuesto la "solvencia del PP" a las mentiras del Ejecutivo tras la designación de la exministra socialista Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, los acuerdos del PSOE con Bildu en Navarra o el "escándalo" que constituye el "caso Ábalos". Además, en esa misma intervención también ha advertido de que los 'populares' no son "amigos de Maduro", porque no son "amigos de las dictaduras" y que "en democracia no hay secretos con dictaduras, hay transparencia y firmeza".

Y es que, a juicio de Gamarra, para Pedro Sánchez "cualquier precio es poco para estar en Moncloa" y ha criticado la mesa de diálogo bilateral con Cataluña, en la que "los independentistas quieren hablar de amnistía y autodeterminación".

De este modo, ha instado a los barones del PSOE que asisten este sábado al Comité Federal del partido a "no ser cómplices del Gobierno y de sus mentiras si no reconducen esta senda" y les ha invitado a que digan que "con la igualdad de los españoles no se juega". Asimismo, se ha preguntado si los barones "van a exigir a Sánchez los 2.500 millones de euros que pertenecen a los ciudadanos correspondientes al IVA de 2017 o van a permitir la senda de ruptura, desagravio y de privilegio de Cataluña frente al resto de Comunidades Autónomas".