Nicolás Maduro asegura que lo que hablaron Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos "es secreto"

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este viernes que lo que habló la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, con el ministro de Transportes de España, José Luis Ábalos, es un "secreto" que no le ha desvelado. "Eso es secreto de Delcy, ella no me ha contado ese secreto, qué hablo con Ábalos", dijo escuetamente Maduro durante una rueda de prensa en la que se pronunció por primera vez en el caso que se conoció el pasado 24 de enero.

Rodríguez, que no puede pisar suelo de la Unión Europa (UE) por sanciones de Bruselas, se reunió en la madrugada del 20 de enero en el aeropuerto de Madrid con Ábalos, hecho que confirmó el Gobierno después de varias versiones. Este miércoles, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró en el Congreso de los Diputados que el ministro evitó una "crisis diplomática" al reunirse con Rodríguez, lo que suscitó protestas airadas de la oposición conservadora. "En España han hecho una novela, el 'Delcygate', siempre con la idea de perjudicar a Venezuela, (hay) una campaña permanente en España contra Venezuela", subrayó Maduro.

En este sentido, afirmó que Rodríguez "pasó por el aeropuerto de España rumbo a una gira internacional". Según explicó, llegó al aeropuerto de Madrid y "dejó" allí al ministro de Turismo, Félix Plasencia, que "estaba invitado a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur)". "Nuestro ministro estuvo allí más de una semana, compartió, saludó al rey, compartió con los ministros del Gobierno de España, compartió con los empresarios, muchos empresarios españoles que quieren venir a invertir", apostilló. Y agregó: "En todo caso nuestra vicepresidenta luego siguió su gira, fue muy exitosa, por algunos países en público y se conoció. En otros fue en silencio a conversar cosas muy interesantes en otros países del mundo. No tiene nada fuera de lo normal".

Finalmente criticó a la oposición de derechas en España al asegurar que creen que el dictador Francisco Franco "todavía está vivo" y que "ellos son voceros de un gobierno franquista". "Le digo a la derecha de (los partidos) Vox, del (Partido Popular) PP: calmen los nervios y dejen la persecución contra Venezuela", concluyó.

Maduro habla de España como un país "amigo"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este viernes a los "países amigos" hacer un grupo para ayudar, apoyar y favorecer un diálogo inclusivo de cara a las próximas elecciones parlamentarias que se realizarán este año. En una rueda de prensa con medios internacionales, Maduro dijo que "ha puesto en conocimiento de los gobierno de España, México, Panamá que se pueda conformar un grupo de amigos de Venezuela (...) para fortalecer la democracia".

Dijo que "en este momento hay elecciones para renovar la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y en varias bandas hay un proceso de diálogo muy incluyente con todos los sectores políticos para dar garantías nuevas, plenas, de todo tipo que influyan en un proceso electoral que sea lo más participativo". Aseguró que desde el Gobierno se han puesto en conversaciones con otros sectores de la vida política nacional para que se elija un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y que sea la actual AN la que esté en ese proceso.