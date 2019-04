El PP ve "tics totalitarios" en la relación de Podemos con los medios y le recuerda que España no es Venezuela

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha acusado a Podemos de tener "tics totalitarios" propios de "regímenes dictatoriales" como Cuba o Venezuela y también de la izquierda abertzale tras la denuncia de la Asociación de la Prensa de que el partido "amenaza" y "amedrenta" a periodistas.

"Es propio de regímenes dictatoriales y muy impropio de una democracia"

"Entiendo que Podemos haya aprendido la lección de lo que es su participación en democracia a través de Venezuela y Cuba. Pero esto no es ni Cuba ni Venezuela", ha remarcado Hernando en declaraciones en los pasillos del Congreso. Hernando ha comparado esa actitud del partido liderado por Pablo Iglesias con los de la "izquierda abertzale de los tiempos duros" en un estilo "intolerable" en el que se "insulta y difama" a los periodistas con los que no están de acuerdo.

"Es propio de regímenes dictatoriales y muy impropio de una democracia. Que lo practiquen quienes hablan de nueva política es terrible, si esto es lo que algunos llaman nueva política para qué vamos a seguir", ha denunciado. Por su parte, el portavoz socialista, Antonio Hernando, ha defendido el ejercicio de la libertad de información y de expresión de los profesionales del periodismo.

"Cualquier responsable político cuando es criticado no es que se ponga en marcha la máquina del fango", ha criticado Hernando, que ha reclamado a Podemos "menos amenazas y más respeto" a los profesionales de la comunicación y a la libertad de expresión.

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha insistido en que no se siente reconocida en las denuncias de acoso y presiones a un grupo de periodistas de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), ha dicho que desconoce esas situaciones y que cree que no han ocurrido.

Montero se ha mostrado en cualquier caso "contenta" de que se abra el debate sobre la relación entre políticos y periodistas y también sobre las presiones que pueden sentir los informadores por parte de sus propios jefes o los propietarios y gestores de los medios de comunicación en una situación de precariedad laboral y por miedo al despido.

La portavoz de Podemos ha hecho hincapié en que "no es verdad", que de existir esas conductas no le parecerían bien y que incluso ha habido periodistas que "ayer se llevaban las manos a la cabeza" por ese comunicado. "Creo y sé que no ha ocurrido", ha remarcado.