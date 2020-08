El exministro de Justicia Juan Alberto Belloch sobre la marcha del rey emérito: "Hubiera preferido que se quedara para no dar armas a calumniadores"

El ex ministro de Justicia e Interior socialista, Juan Alberto Belloch, se ha referido a la marcha de España del rey emérito Juan Carlos I.

En el programa Espejo Público ha analizado la decisión de abandonar el país. Cree que es un error que da armas a los que le calumnian y recalca sobre las denuncias de presuntas irregularidades que sólo hay la declaración de una testigo.

"No entiendo que se vaya en esta fase judicial en la que no hay nada"

"No estoy seguro de que tenga un consejo privado como tenía su padre pero, en caso de tenerlo, debería haberle aconsejado algo distinto a lo que dice la carta; no en cuanto a irse de Zarzuela -que es evidente y es correcto- o no ocupar ningún otro edificio de patrimonio nacional. Lo que no acabo de ver es abandonar el país en esta fase judicial en la que no hay nada, nada más que la declaración de una testigo que no hay por qué darle mayor fiabilidad dado el tipo de relación que tenía con el rey". Por tanto yo hubiera preferido que se quedara en España. Es verdad que puede haber un motivo de seguridad, que sea más fácil montar sistema de seguridad en otro país pero creo que la policía y la guardia civil tienen capacidad de organixzar la seguridad de cualquier ciudadano y por supuesto de don Juan Carlos".

Da armas al enemigo, a los calumniadores

"Es dar armas al enemigo, a los calumniadores dispuestos a insultar al rey emérito. Creo que hubiera sido mejor quedarse en España y poco a poco reintegrarse a la vida normal de una personas particular que merece una jubilación honorable".