El exconsejero de Empleo andaluz niega saber nada sobre los gastos irregulares en prostíbulos

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera ha comparecido este jueves ante la comisión de investigación sobre la sobre la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe) del Parlamento, dos días después de conocer su condena a prisión en el caso de los ERE fraudulentos, y en la que ha manifestado que no ha conocido "irregularidad" alguna de la citada fundación.

Viera ha sido el segundo exconsejero de la Junta en comparecer este jueves ante la comisión de investigación, pasadas las 11.30 horas. Antes lo ha hecho el exconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Antonio Avila.

José Antonio Viera ha comparecido después de que el martes se hiciera pública la sentencia de los ERE en la que se le condena a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día. Además, la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha pedido que se celebre una vista para estudiar el ingreso en prisión de Viera y otros tres condenados en el caso ERE.

Viera ha asegurado que él no tiene constancia de ninguna irregularidad de la Faffe: "Prácticamente daría por finalizada mi intervención con dos frases: 'No conozco ninguna irregularidad de la Faffe, pero no he venido aquí a decir eso'". En el resto de su intervención, ha recordado que él fue consejero de Empleo hasta 2004 y que la Faffe se creó en 2003, y que por eso no sabe nada de los gastos irregulares de más de 31.000 euros en prostíbulos que ocurrieron en 2010, ni tampoco de los más de 55 millones de euros que permanecen sin justificar de esta extinta fundación pública andaluza.

Durante su intervención inicial ante la comisión de investigación, José Antonio Viera ha señalado que comparece con el deseo de colaborar en la medida de los "conocimientos y vivencias" que ha podido tener en relación con la Faffe.

Ha indicado que en el punto tres de la convocatoria a esta comisión se dice que el testimonio del compareciente deberá versar en la comisión de investigación sobre el objetivo de la misma, ese decir, "analizar y evaluar las posibles irregularidades en las actuaciones realizadas" en la Faffe: "Si yo tuviera que contestar de una manera concreta al respecto de este punto, prácticamente, daría por finalizada mi intervención con dos frases, no conozco ninguna irregularidad de la Faffe".

Ha señalado que, no obstante, no ha acudido al Parlamento a decir sólo eso, sino que ha ido a explicar lo que vivió en el corto espacio de tiempo en el que tuvo la responsabilidad de "carácter funcional", puesto que la Faffe tenía su propia estructura de funcionamiento dependiendo de la organización de la consejería de Empleo.