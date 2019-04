El director del Centro Nacional de Inteligencia cree que estamos "seguros en un mundo inseguro"

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, ha pedido hoy "quitarse de la cabeza" la vinculación entre inmigración y yihadismo, y ha considerado "herramienta imprescindible" la colaboración entre los servicios secretos para hacer frente al terrorismo y el desorden mundial.



El máximo jefe de los servicios secretos españoles ha participado, junto con la directora general de Política de Defensa, Elena Gómez Castro, en el 29 Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, que se celebra en Toledo, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos.



Antes de su conferencia, Sanz Roldán ha declarado a los periodistas que ante los recientes atentados terroristas en Londres y París la colaboración entre los servicios de inteligencia es "muy estrecha" y "lo estamos haciendo bien".



Durante su intervención ha indicado que "vivimos en un mundo convulso, con grandes incertidumbres", pero la situación "no es tan grave como parece a primera vista, y hay soluciones".



Tras resaltar que Europa ha pasado por momentos peores, ha asegurado que "tenemos medios, conocimiento, capacidades y valores" para enfrentarnos al desorden mundial.



Se ha referido a la Estrategia de Seguridad Europea y a la española, que fijan como prioridad la lucha contra el terrorismo, aunque ha dicho que "el verdadero problema" es su implantación.



Ha insistido en que la cooperación es "una herramienta imprescindible" y que "en ningún oficio hacen falta más amigos y aliados" que en el ámbito de inteligencia. En este sentido ha añadido que esa colaboración debe estar basada en la lealtad, la confianza y la reciprocidad.



Por otra parte ha dejado claro que no están relacionadas la inmigración y yihadismo, una idea que "hay que quitársela de la cabeza".



Además "la sociedad española no se deja aterrorizar porque llevamos 60 años diciendo a los terroristas tú no vas a interrumpir mi vida", ha señalado Sanz Roldán, quien ha añadido que "en España se vigila todo el ciclo yihadista", desde la captación hasta la detención de radicales.



No obstante ha dicho que "en cualquier momento" puede haber un atentado y ha reiterado que combatir el terrorismo es "un esfuerzo de toda la sociedad".



Ha confesado que el CNI se siente "muy bien tratado" en los presupuestos del Estado: "no me puedo quejar", y ha agradecido la "luz verde" del Gobierno para contratar unos 600 agentes.



Por su parte, Elena Gómez Castro ha dicho que "el enemigo está entre la gente" y que la UE debe asumir sus responsabilidades en materia de Defensa y Seguridad. Ha apuntado que la política de Seguridad y Defensa de la UE debe ser "ambiciosa", "realista", "comprensiva", "autónoma" y en concierto con la OTAN y la ONU.



Ha explicado que "hay que tener en cuenta el coste de la seguridad" y que la sociedad debe ser consciente de ello, tanto a nivel nacional como en el conjunto del continente.



Ha defendido la llamada cooperación estructurada permanente, al que se ha denominado el euro de la Defensa, y ha afirmado que la Estrategia Global Europea ha llegado en el momento adecuado, en el que los ciudadanos europeos sienten el terrorismo o la crisis de refugiados como asuntos de máxima prioridad y reclaman una mayor acción de la UE en el exterior".



En España "no podemos ponernos medallas, pero es cierto que en algunos aspectos vamos por delante de Europa", especialmente en el control de armas y explosivos. Ha avanzado que el CNI ultima su nuevo documento estratégico para los próximos cinco años, que previsiblemente apruebe antes de final de año y que prevé el aumento de su plantilla en unos cien agentes cada año.