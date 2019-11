"El debate es útil, sí creo que pudo ayudar a los indecisos y cambiar votos"

El debate fue de menos a más, empezó como otros debates con los candidatos en "prevengan" en situación de protegerse, de no cometer errores, empiezan con ideas frescas sobre lo que les dicen sus asesores "no hagas esto, haz lo otro..." están tan prevenidos que al principio no se sueltan demasiado pero conforme va avanzando el minutado del debate inevitablemente aquello salta por los aires y en cuanto hay una interpelación es mucho más vivo.

Yo creo que el debate sí es útil para aquellas personas que pudieran estar indecisas antes de verlo, o para los que tuvieran tomada una decisión pero mantuvieran la mente abierta a la posibilidad de cambiar de criterio hasta el 10 de noviembre. Sí es posible que haya un número de votantes que haya tomado una decisión definitiva o que puedan cambiar su decisión.Queda en manos de los sociólogos establecer el volumen.

Han pasado cosas y muy especialmente en las ultimas semanas que ha condicionado el debate por ejemplo en el tema de Cataluña

Este debate se ha celebrado tan cerca del anterior -han pasado ni seis meses- que inevitablemente muchos de los mensajes que ya se dieron en abril se han repetido ahora pero también es verdad que han pasado cosas y muy especialmente en las ultimas semanas que ha condicionado el debate por ejemplo en el tema de Cataluña. Ha habido propuestas nuevas y discusiones que no se habían producido y eso sí ha sido una diferencia sustancial respecto a abril. También la presencia de un candidato más, en este caso Santiago Abascal, varía el 'status quo' que había en abril y también introducía mensajes diferentes de algunos candidatos que pensaban que les podía interesar la presencia de Abascal para perjudicar a otros, eso sí se ha visto en el debate.