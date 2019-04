Alfonso Alonso: "La responsabilidad del Gobierno no se puede dejar en manos de nacionalistas"

El candidato popular a lehendakari en las elecciones vascas del 25 de septiembre, ha afirmado en una entrevista a Espejo Público que su misión en estas elecciones es "agrupar el voto constitucional y servir de elemento moderador", además ha declarado que espero que se puede "discurrir por el camino de la sensatez incluido el PNV".

El lehendakari ha afirmado su voluntad de pactar con otras fuerzas políticas y ha asegurado que ha ofrecido el apoyo al PNV "pero no quiere", advierte que no quiso formar un acuerdo de estabilidad y que también lo ofreció a Urkullu pero "me dieron el no como respuesta". Por eso, Alfonso ha hecho un llamamiento y les pide "que salgan del bloqueo del 'no'".

Ante la incógnita sobre si el PNV podría pactar con el PP, Alonso ha declarado que "hay cuestiones muy sensibles" y que ve "alejamiento" entre los partidos.

El líder de los populares vascos ha afirmado que su partido está dispuesto a pactar pero que "por parte del PNV no hay opción" y hace hincapié en que ellos "prefieren pactar con Bildu".

Ante la batalla judicial para que Arnaldo Otegi no se siente en el Parlamento vasco, Alonso ha anunciado que ya se han publicado las listas y que "figura Otegui", a partir de aquí, dice, "hay un plazo de dos días para presentar alegaciones" y ha advertido que "mañana presentaremos el escrito de impugnación".

Ciudadanos ha propuesto al PP un plan de emergencia social, que parece tener muchos puntos en común entre ambos partidos, "creo que no tendrán problemas para ponerse de acuerdo para seguir reforzando la lucha contra la exclusión social".

El candidato popular a lehendakari también ha hablado del pacto anticorrupción y ha ha advertido que la corrupción del PP "supone un gran escándalo", pero que es cierto que "hemos visto que las personas acusadas de corrupción han sido apartadas", "no hay que generalizar", ha concluido.

El diputado por Álava, ha hecho referencia a la inestabilidad que supone en esto momentos el Gobierno, "estamos con un gobierno que no puede establecer los presupuestos y por tanto no podemos cumplir con nuestras condiciones con bruselas", de este modo ha asegurado que el estado actual "no es sostenible" y ha dicho al respecto que su trabajo de esta semana es "llegar a un acuerdo, discutir e ir a un debate de investidura".

El exministro de Sanidad ha sido enfático al reconocer la presión que ejerce su partido sobre el PSOE, "el único que ejerce su responsabilidad es Rajoy", así mismo considera que "hay 48 horas decisivas para formar gobierno" y cree que será posible.