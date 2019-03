El 'tsunami verde' de Madrid pide a gritos la dimisión de Wert

Miles de personas han llenado las calles de Madrid para exigir la dimisión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, y la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), según han informado las organizaciones convocantes.

La pancarta principal, con el lema "no a la LOMCE, no a los recortes, no a las contrarreformas educativas" convive en la manifestación con otras proclamas, como "no a la ley franquista", "educación pública de todos y para todos", "quieren burros, no un pueblo culto" o el popular "no nos representan".

El Ministerio de Educación sitúa el seguimiento en el 20%

Este acto ponía el cierre a una jornada en la que por primera vez de forma conjunta por padres, profesores y alumnos para todos los niveles de la enseñanza pública en España, que ha tenido un seguimiento entre los docentes del 72% según los sindicatos, y del 20%, según el Ministerio de Educación.

Los únicos altercados se han producido en Valencia, donde tres menores han sido detenidos por lanzar objetos a los agentes e insultarles. Dos policías resultaron heridos leves y hubo fuegos en varios contenedores. No obstante, la tranquilidad se ha impuesto en Barcelona.

Padres, profesores y estudiantes -integrados en la Plataforma por la Escuela Pública- han calificado de "rotundo éxito" la convocatoria conjunta de huelga en todos los niveles de la enseñanza y afirman que el seguimiento ha superado el de anteriores protestas.

"La educación de este país está paralizada, desde la etapa infantil hasta la universidad como consecuencia de la acción concertada de profesores, padres y alumnos", ha asegurado el responsable de Educación en CCOO, Paco García, quien ha opinado que este éxito es "una enmienda a la totalidad" a la reforma planteada por el Gobierno.

Desde las organizaciones de padres, el portavoz de Ceapa, José Luis Pazos, ha pedido al ministro de Educación, José Ignacio Wert, que escuche "la voz de las familias" y que no cumpla "la amenaza de aprobar mañana" en el Consejo de Ministro su propuesta de reforma.

"El ministro sabía que esta huelga iba a ser un éxito, ha tratado de desmovilizar y no lo ha conseguido; ha perdido el farol que había echado y ahora sólo le queda asumir las responsabilidades, retirar la reforma y marcharse del Ministerio", ha señalado.

"Los estudiantes están dando el 'do' de pecho y esta es la octava huelga en defensa de la educación pública", ha recordado el líder estudiantil, quien ha rechazado "cualquier pacto con el Ministerio que no signifique la retirada de la reforma Wert".

Los representantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública se han reunido esta mañana en la Plaza de la Cebada, situada en el madrileño barrio de Lavapiés, para hacer estas primeras valoraciones de la huelga.

Los sindicatos calculan el seguimiento de la huelga entre el 70 y el 75%

La plaza se ha convertido en un espacio lúdico donde padres, profesores e hijos, vestidos con camisetas verdes, pasan la mañana jugando y haciendo pública la protesta contra la reforma.

"La ley Wert favorecerá la privatización y la segregación y eliminará el carácter democrático de los colegios", ha asegurado a Efe el profesor del CEIP Santa María, Rafael Valentín, quien ha destacado que "aunque se apruebe en el Consejo de Ministros, en Congreso y en el Senado, la comunidad educativa seguirá diciendo lo que piensa.

Durante la noche, alumnos, padres y profesores de varios institutos y facultades mantuvieron encierros en los centros debatiendo sobre el sistema educativo español y como señal de protesta por la reforma que ultima el Ministerio de Educación.