Duras críticas de Ana Oramas a Iglesias por representar "una de las obras de teatro más caras de la historia"

La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, ha asegurado que con el debate de la moción de censura se representa en el Congreso "una de las obras de teatro más caras de la historia de España" y ha acusado a Podemos de "despilfarro" por promover una iniciativa "inútil, improductiva y sin sentido". En su intervención en el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy, Oramas ha asegurado que le indigna estar en el Congreso participando de un acto electoral de Pablo Iglesias y ha añadido que le parece un "escándalo" que quienes hablan con desprecio de la vieja política "no tengan el menor problema de usar las instituciones para sus intereses.

Oramas también ha lamentado que los contribuyentes paguen de sus bolsillos la escenificación de una sesión "inútil" y ha reprochado a Podemos que utilice las instituciones como herramienta de propaganda política para un "lucimiento" político que, ha augurado, se volverá en su contra.

Oramas ha recordado a Podemos que tuvo la oportunidad de apoyar al candidato socialista Pedro Sánchez y no lo hizo porque, según ha dicho, buscaban su destrucción. Por ello, ha subrayado el, en su opinión, sinsentido de la moción y ha afirmado: "Cuando pudieron, no quisieron y cuando quieren, no pueden".

La diputada ha reiterado que el debate es una pérdida de tiempo y de dinero y ha acusado a Podemos de llenarse la boca diciendo que representan a la gente. Oramas ha recordado que hay muchos millones de personas que no les votaron y, por ello, ha pedido a Podemos "seriedad y responsabilidad".

La diputada de CC también ha acusado a Iglesias de "denigrar" la política y convertirla en un plató de televisión y, luego, viene con la pretensión de convertirse en "faraón", ha añadido. "Menos mal que viene más solo que la una", ha agregado, al tiempo que ha reiterado que siente vergüenza de participar en un acto electoral del líder de Podemos.