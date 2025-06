La curiosa respuesta de Rajoy al ser preguntado por la crisis interna del PSOE: "Al Apóstol Santiago..."

Ni declaraciones altisonantes, ni ruedas de prensa improvisadas. Mariano Rajoy ha vuelto a donde más cómodo se siente: el Camino de Santiago. Con gorro en mano y zancada firme, Rajoy ha reaparecido en público recorriendo la ruta francesa en Galicia, en pleno terremoto político por la dimisión de Santos Cerdán, hasta ahora secretario de Organización del PSOE, tras verse implicado en el caso Koldo.

Le acompañan en esta ocasión uno de sus hijos y un amigo de este. El grupo comenzó el trayecto este jueves desde Sarria, un punto habitual para quienes buscan obtener la Compostela. La primera etapa les llevó hasta Portomarín, unos 25 kilómetros. El viernes avanzaron hacia Palas de Rei, y tienen previsto llegar a Santiago entre el domingo y el lunes.

El expresidente ha preferido no comentar el escándalo que rodea al PSOE tras conocerse el informe de la UCO sobre el que fuera el número 3 del partido. Consultado por un equipo de la delegación de Atresmedia Noticias Galicia sobre la crisis interna del PSOE, Rajoy tiró de su habitual retranca: “Yo al Apóstol Santiago no le voy a hablar de esos asuntos por los que usted se interesa, ni de esas personas que usted ha nombrado. No se lo merece”, respondió, sin detener el paso.

Mientras Ferraz trata de contener los daños provocados por el informe de la UCO que implica a Cerdán en supuestas mordidas junto a Koldo García, Rajoy avanza entre bosques gallegos, esquivando el barro literal y político.

Rajoy fue expulsado del poder en 2018 tras la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez tras la sentencia del caso Gürtel. Uno de los principales defensores de aquella moción fue José Luis Ábalos, exministro que ahora también se ve salpicado por la misma trama que ha precipitado la caída de Cerdán. Pese al contexto, Rajoy evita comparaciones: “No voy a entrar en eso. Gracias”, respondió, tajante.

No es su primera vez en el Camino. Mariano Rajoy, reconocido aficionado a andar, ya ha recorrido varios tramos tanto dentro como fuera de Galicia. A menudo lo hace sin grandes anuncios ni agenda oficial, aunque su presencia nunca pasa desapercibida. Peregrinos que se lo han cruzado en el camino aseguran que “camina a muy buen ritmo” y que “está en forma para su edad”. Rajoy se ha dejado fotografiar por varios caminantes, en su mayoría sin escoltas a la vista, aunque sí protegido discretamente por su entorno habitual.

