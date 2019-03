Durán i Lleida pide disculpas a Esquerra por utilizar un lenguaje “poco respetuoso”

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, se ha excusado por el tono "poco respetuoso" utilizado contra Esquerra Republicana en una intervención a puerta cerrada con militantes de UDC en Girona y cuya grabación ha salido a la luz.

Durante su alocución, el líder democristiano acusaba a Convergencia, a "algunos" de su partido y también a los medios de comunicación de allanar el terreno a ERC, partido que considera que "está viviendo una luna de miel" y del que ha llegado a decir que no tiene "ni puta idea" de lo que es la responsabilidad de gobernar.

Preguntado por estas palabras, Duran ha respondido que no tiene "ningún comentario" que hacer respecto a una grabación de un discurso privado pronunciado en una asamblea de militantes a puerta cerrada, y ha dejado claro que no le consta que exista "malestar" con sus socios de Convergencia, entre otras cosas porque no hizo ninguna mención que no haya hecho antes.

Preguntado sobre si conoce quién le ha grabado, Duran ha respondido que "si lo supiera, sería muy feliz, pero no tengo ni idea de quién ha sido. No pueden ser más de tres, pero no sé quién ha sido.