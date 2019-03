Durán i Lleida: "Me inclino a pensar que Puigdemont ayer vio el vértigo, y con alguna cosa más, cambió de idea"

Josep Antoni Durán i Lleida ha recordado las rueda de prensa de Carles Puigdemont este jueves en la que decía que no tenía las garantías del PP para convocar elecciones, pero, en opinión del exportavoz del CiU, "un responsable político, del que está pendiente toda la ciudadanía de su decisión, debe saber si tiene bien atado el pacto con el Gobierno central". "Me inclino a pensar que Puigdemont ayer vio el vértigo, y con alguna cosa más, cambió", ha indicado el exportavoz de CiU en el Congreso.

Dice que para la CUP, "la independencia es el instrumento, el objetivo es la revolución" y considera que "unos, desde una posición, de no intentar cambiar nada, y otros, de pretender crear un estado nuevo, no se han dado cuenta de que han dejado la agenda política en manos de la CUP que no quiere un estado actual español, ni uno nuevo, son antisistemas".

"La valentía política tiene que demostrase en momentos como estos", señala Durán i Lleida, quien considera que "un político que pretenda tener la condición de estadista debe ser consciente de que, en ocasiones, no debe ir detrás del pueblo, sino explicar al pueblo que aquello que está pidiéndole no es bueno para él".

En opinión de Durán i Lleida, si es cierto que Puigdemont no convocó elecciones porque "lo que faltaban eran garantías", dice que "si hoy en el Senado se aprueba la enmienda del PSOE que dice que en caso de convocar elecciones, desaparece el 155, ahí Puigdemont podría retomar lo que ya se decidió". "No entiendo cómo Rajoy y Puigdemont no descuelgan el teléfono y las dudas de garantías las hablan".