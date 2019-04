Domènech pide a Torra dejar el "legitimismo" y cree que el Govern "nace caducado"

El líder de CatECP, Xavier Domènech, ha criticado el discurso de investidura del candidato de Junts per Catalunya a presidir la Generalitat, Quim Torra, porque cree que se basa en el "legitimismo" de la actuación del independentismo de los últimos años y no en un proyecto de futuro.

"Cuando se aferran al legitimismo es porque no tienen propuestas de futuro", ha criticado este sábado en su intervención en el debate, y ha defendido que Cataluña necesita construir un proyecto para el conjunto de la sociedad. Ha lamentado que Torra defienda que su Govern es provisional y ha asegurado que esto debilita al próximo Ejecutivo: "Un Govern que dice que durará cinco meses aún será más débil. Todo apunta a que este Govern está caducado antes de nacer".

Domènech cree que Cataluña no puede avanzar con el legitimismo independentista porque "un país dividido contra sí mismo no se puede mantener", y lo ha ejemplificado con que, a su juicio, la declaración de independencia no fue refrendada por la mayoría de los catalanes en las elecciones.

"Todo lo que dijeron que harían lo hicieron y pasó al revés de lo que habían dicho. No nos expliquen ahora nuevas propuestas sin explicar el cómo si son los mismos métodos que ya han fracasado", ha recriminado.

Muchos interrogantes

El dirigente de los comuns ha reprochado a Torra que su discurso "deja muchos interrogantes" porque no ha dicho qué políticas va a hacer su Govern en muchas cuestiones, como la financiación y las políticas sociales y económicas.

Además, ha vaticinado que "no será un buen Govern", porque considera que es necesario avanzar desde la transversalidad, mientras que Torra no representa esto, sino que representa el simbolismo de los últimos meses, ha dicho.

Tuits polémicos

Domènech se ha referido a algunos tuits que hizo Torra en 2012 que asegura que le "avergüenzan" y ha advertido de que una persona que piense estas cosas no puede presidir la Generalitat.

Por eso, ha pedido que explique qué piensa de los españoles a los que aludía en esos tuits, porque considera que así se sabrá qué piensa Torra de Cataluña: "Cuando sepamos qué piensa de los españoles también sabremos qué piensa de Cataluña. Sabremos si usted entiende Cataluña".