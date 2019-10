Una diputada de Vox amenaza a Rubén Sánchez, portavoz de Facua: "A ver si vamos a empezar a vigilarte"

Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua, ha denunciado una amenaza por parte de un miembro de Vox a través de Twitter.

Citando la publicación de Reyes Romero, diputada de Vox por el Congreso en Sevilla y vicepresidenta provincial del partido, Sánchez alerta de que esta no es la primera vez que le amenazan.

En su tuit, Romero dejaba entrever una amenaza al portavoz de Facua: "A ver si vamos a empezar a vigilarte desde Vox Sevilla, que aquí nos conocemos todos".

Sánchez no dudó en compartir con sus seguidores la advertencia de Maroto y escribía lo siguiente: "No es la primera advertencia que recibo de que me vigilan. Luis Pineda incluso pidió a un detective que me siguiera. Parece que esta gente no se da cuenta de que siempre hay alguien que vigila a los vigilantes".