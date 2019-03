Rosa Díez censura los abucheos a Zapatero y aboga por "mantener las formas"

La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha censurado en Onda Cero los reiterados abucheos que se producen desde hace años en el desfile del 12 de octubre: "La Fiesta Nacional es mucho más que un desfile militar y por eso me parece que no basta con una regulación del desfile. También hay que dejar de lado esa especie de recordatorio de relacionar el patriotismo con el franquismo".

Díez ha argumentado que se trata de un acto solemne en el que la ciudadanía debe guardar las formas: "En lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en que no es el momento de hacer eso. Es decir, que estamos celebrando un acto solemne y me molesta que la gente no se comporte. A mí me parece que hay que comportarse. Nosotros, los políticos, y también los ciudadanos que están allí", apuntó.