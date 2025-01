Detienen al exdirigente de IU en Galicia, Xabier Ron, en una investigación por un presunto delito con un menor implicado

Xabier Ron, quien fuera diputado autonómico de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y candidato a la Alcaldía de Santiago por IU, ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil. Los agentes han registrado material informático del centro en el que trabaja como docente en Pontedeume (A Coruña). Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por Europa Press, hay una persona menor implicada en el caso, por lo que este se encuentra bajo secreto de sumario.

La investigación se está llevando a cabo en conjunto con el Juzgado número 1 de Santiago de Compostela. Según ha podido saber Europa Press, Ron fue detenido este martes, con lo que también se realizó un registro en el IES Breamo, situado en la localidad de Pontedeume (A Coruña), donde el exdiputado es profesor de francés. Tras abandonar la primera línea política y antes de dar clases en Pontedeume, Ron había ejercido como docente en Ames.

Según las fuentes consultadas por 'La Voz de Galicia', todo comenzó a raíz de una denuncia por agresión sexual a una menor de edad próxima al exdirigente de Izquierda Unida, pero que no es alumna del centro en el que el arrestado da clases este año. Fue la madre de la presunta víctima la que denunció en el partido judicial de Santiago.

El mismo diario precisa que, según fuentes próximas a la investigación, lo que se buscaba en los archivos informáticos de Ron registrados en el instituto eran fotografías, que no consta que hallasen. Lo que sí afirma una de las fuentes consultadas por el medio es que la Guardia Civil se llevó, junto al detenido, uno de los ordenadores de Ron localizado en el instituto, aunque otras fuentes niegan dicho extremo, precisa el medio citado. Los agentes también habrían accedido al domicilio del profesor y exdiputado para llevar a cabo la inspección de su vivienda y sus dispositivos informáticos.

Formó parte del Parlamento de Galicia

Xabier Ron formó parte del Parlamento de Galicia como representante de Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) y fue candidato a la Alcaldía de Santiago por IU.

Desde la Secretaría de Organización de Esquerda Unida han emitido un comunicado diciendo que "Xabier Ron no forma parte de ningún órgano de gobierno de Esquerda Unida, al menos desde hace ocho años. Además, en los últimos años no ha tenido ningún contacto con Esquerda Unida. De la misma forma, no pertenece a ningún órgano de dirección de Izquierda Unida, circunstancia que se puede corroborar consultando la página web oficial de Izquierda Unida, donde figuran las personas que forman parte de la dirección federal. También se indica que "asumimos la presunción de inocencia como principio fundamental del Estado de derecho y confiamos en que la Guardia Civil continuará con sus investigaciones, garantizando la seguridad de la comunidad en el caso de que se haya cometido algún delito".

