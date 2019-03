El PP desvelará en las próximas horas su candidato a las elecciones en Cataluña

La dirección nacional del PP sigue sin confirmar si Alicia Sánchez-Camacho será la candidata a la Presidencia de la Generalitat. De momento, se ha limitado a señalar que se designará a la "mejor persona para encabezar un proyecto que es el que conviene a Cataluña". Esas han sido las palabras del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, cuando ha sido preguntado si la presidenta del PPC será la candidata al Generalitat.

Ayer, en rueda de prensa en Barcelona, Alicia Sánchez-Camacho afirmó que es su partido "y no otros" el que marca los tiempos. Ha asegurado estar "en plena forma" y ha negado estar cansada de la política catalana, si bien no ha aclarado explícitamente si volverá a ser la candidata del PPC. Sin embargo, desde el entorno de la formación se da por hecho que habrá un relevo. El diario La Razón apunta a que el mejor situado es el exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, aunque también sitúa en la quiniela al portavoz del PP catalán, Enric Millo.

Por otra parte, Pablo Casado ha advertido de que la convocatoria de comicios en Cataluña solo puede ser eso, una convocatoria de elecciones autonómicas, porque si es "de otro tipo" puede ser "constitutiva de delito" y tendrá "su respuesta legal". Además, al ser preguntado por la posibilidad de que el Ejecutivo pudiese suspender la autonomía catalana, Casado ha dicho que el Gobierno está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley "con todos los resortes que la Constitución y que la ley permite", aunque espera que "no haga falta", porque en su opinión el proyecto soberanista de Artur Mas está "abocado al fracaso".

En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, Casado se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la candidatura del PPC, y ha explicado, -en línea con lo dicho por la propia Sánchez-Camacho-, que el PPC debe proponer un candidato. Ha recordado, eso sí, que dicho candidato debe ser refrendado por el Comité Electoral Nacional. No ha querido Casado confirmar si será Sánchez-Camacho la elegida, sino que se ha limitado a señalar que, "evidentemente", el candidato que se designe "será la mejor persona para encabezar un proyecto que es el que conviene a Cataluña", el de un partido "sin exclusiones" que "defiende la unidad de España en todas partes". Ha recordado además que las elecciones catalanas aún no se han convocado y por eso ha defendido que el candidato no se conozca todavía.