Las anécdotas del debate de investidura

Joan Baldoví, diputado de Equo-Compromís confesaba su sorpresa al estar en el Congreso, y lo presentaba como una metáfora de la verdadera democracia.

Reflexionaba sobre su condición de persona de la calle hijo de un trabajador y de una ama de casa. "Esa es la grandeza de la democracia que ustedes se empeñan en empequeñecer", decía el nuevo diputado.

A Mariano Rajoy no le ha gustado el ejemplo, y le ha respondido en un tono algo más airado que de costumbre explicándole que los diputados no descienden de la pata del Cid y le recordó a Baldoví que no había inventado la democracia.