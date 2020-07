El PP dará "todo tipo de facilidades" para que UPyD forme grupo parlamentario

El PP aboga por dar "todo tipo de facilidades" a UPyD para que forme grupo parlamentario, posibilidad que no extiende al caso de Amaiur, para quien pide un "cumplimiento muy estricto" del reglamento del Congreso, según el director de este partido en el exterior y diputado electo por León, Alfredo Prada.



Prada ha dicho que la Mesa del Congreso, con mayoría absoluta del PP, debe ser "muy rigurosa" con Amaiur porque, "hasta que no se demuestre lo contrario", son "un brazo político del terrorismo".



En su opinión, la fortaleza del Estado de derecho tiene que evidenciarse también en la fortaleza de las instituciones y, si es preciso, "con una aplicación mucho más rigurosa del reglamento que con otras formaciones políticas que sí son democráticas".



Los requisitos de UPyD y Amaiur

A pesar de que UPyD obtuvo los cinco diputados que el reglamento del Congreso exige para tener grupo parlamentario, no cumplió con el requisito de llegar al 5% de los votos a nivel nacional, ya que se quedó en el 4,69%.

Por su parte, Amaiur consiguió 7 escaños, pero se debate si finalmente contará con grupo propio porque no logró el 15% de los votos en las circunscripciones en las que presentó candidatura, dado que en Navarra solo logró el 14,86%.