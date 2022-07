Cuca Gamarra critica que el impuesto a la banca es "una improvisación" y le dice a Sánchez "que se aplique el cuento"

Se ha esperado 7 años para un nuevo debate del estado de la nación y esta abstinencia hace que tras los platos fuertes se analice al detalle cualquier gesto, palabra o ausencia. No se ha podido ver el momento más esperado de este tipo de citas que es el duelo entre presidente y líder de la oposición ya que Alberto Núñez Feijóo tiene condición de senador pero no de diputado. En su lugar a la tribuna para dar réplica a las medidas anunciadas por Pedro Sánchez subió Cuca Gamarra y hoy ha estado con Susanna Griso en Espejo Público para comentar sus percepciones.

Empezamos por el saludo y es que Feijóo llegó al hemiciclo minutos antes que Sánchez y no hubo saludo entre ellos, algo que Gamarra ha considerado "circunstancial" ya que asegura "no se dio el momento, si no no habría ningún problema en saludarse".

Se esperaba del PP un discurso marcadamente económico, sin embargo, nada más subir al atril un giro inesperado en el guión hizo levantarse a toda la cámara tras la petición de Gamarra de un minuto de silencio por Miguel Ángel Blanco, nadie se opuso e incluso los diputados de EH Bildu lo secundaron. "Centramos mucho el debate en la economía, pero no podemos obviar que justo ayer a la hora en la que yo tomaba la palabra era la hora y el día en el que hace 25 años aparecía el cuerpo de Miguel Ángel Blanco con un hilo de vida y ETA había cumplido su amenaza y yo quise que estuviera presente" ha explicado la popular que a su vez no acepta que se diga que su mensaje no se centró en la economía: "hablamos en profundidad sobre la situación económica" insiste para añadir después: "Al presidente del Gobierno le planteamos medidas no como los parches que él puso sobre la mesa con cierta improvisación porque hasta el momento nadie sabe el alcance de esos impuestos, y ya vemos que el efecto está siendo bastante negativo".

Gamarra reprochó a Sánchez que "en 5 meses han recaudado 15.500 millones de euros más, sin embargo no está aceptando que se reviertan las clases medias y trabajadoras que son los que más sufren ese 10% de la inflación". Además desde la oposición se critica que "otro tipo de medidas brillaron por su ausencia" e indica "el Gobiero tendría que estar rebajando la presión fiscal que sufren las clases trabajadoras, pero sobre todo cómo se abrocha el cinturón para reducir el gasto improductivo que tienene que estar pagando todos los españoles, y, de esas medidas no hubo ni un atisbo".

Preguntado por el impuesto a las entidades financieras, Gamarra ha declarado que cree que "es una improvisación porque nadie sabe concretar cómo va a afectar" y avisa: "La improvisación tiene unos efectos negativos".

Sánchez utilizó la figura del "curandero" para referirse a la oposición a lo que Gamarra contestó: "El señor Sánchez después de la gestión que ha tenido con la pandemia no está muy cualificado para hablar de médicos profesionales y curanderos en política, quiero recordar que todos vivimos cuando se nos hablaba de evidencia científica y comités de expertos y no había nadie detrá, con lo cual que se aplique el cuento".