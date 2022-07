Cuca Gamarra, a Pedro Sánchez: "Las crisis le sobrepasan y lo peor es que nunca se han dejado ayudar"

Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular, ha intervenido en el Congreso de los Diputados en el Debate sobre el Estado de la Nación con un duro discurso dirigido a las políticas del Gobierno y a Pedro Sánchez a quien acusa que detrás de sus medidas está "la nada".

Gamarra ha comenzado su discurso con una mención a ETA y a Miguel Ángel Blanco, de quien se han cumplido 25 años de su asesinato y por el que el grupo ha comenzado su intervención con un minuto de silencio. De hecho, este minuto de silencio le ha costado el reproche de Meritxell Batet, presidenta de la Cámara Baja, porque no estaba pactado, como dicta el funcionamiento del Congreso. En el comienzo de su intervención, también ha criticado el pacto del Gobierno con EH Bildu y con otros partidos como ERC.

Ha continuado la portavoz popular incidiendo en lo que, a su parecer, supone la falta de credibilidad del presidente del Gobierno. Citando 5 puntos, Gamarra ha acusado a Sánchez de "improvisación a golpe de espasmo propagandístico", de "propaganda, de "evasión de la realidad" dejando de lado a lo que ha llamado 'España real' y le ha reprochado al presidente del Gobierno que "sus eslóganes son tan falsos como el Gobierno". "Por mucho maquillaje que le ponga, lo precario, precario es, y lo temporal, temporal es", ha criticado.

Después, Gamarra ha procedido a criticar las medidas económicas, especialmente por la inflación y le ha reprochado también el cambio de postura sobre algunos giros de la política exterior. Para Gamarra, la inflación "no es solo responsabilidad del señor Putin" y ha asegurado también que el Gobierno se caracteriza por la falta de medidas para frenar la crisis.

"Están más ocupados en resolver sus diferencias internas que en resolver los problemas de los españoles", ha sido otro de los reproches de Gamarra a Sánchez. Otras de las críticas del PP al Gobierno han ido orientadas a la presión fiscal y a los datos del paro que registra España.

La portavoz de la oposición también ha insistido en varias ocasiones en que el Gobierno maquilla los datos y ha lamentado que el Ejecutivo "no se deja ayudar" y que las crisis le sobrepasan. Por ello, ha aseverado que "las políticas sociales no han funcionado" y ha acusado al Gobierno de que dejará "España peor que como la encontró".

En el apartado de propuestas, Gamarra ha pedido que se baje al 5% el IVA del gas como se ha hecho con la electricidad y ha pedido aumentar el número de facultativos, especialmente en vacaciones o desgravar tramos del IRPF en lugar de "seguir recaudando".

Réplica de Pedro Sánchez

La réplica de Sánchez ha ido encaminada a hacer responsable al principal partido de la oposición del bloqueo en algunas instituciones como el CGPJ o el TC y ha atacado a la portavoz asegurando que quieren dar pasos atrás en los logros sociales de los últimos años.

A la alusión sobre la ley memoria democrática, que el PP ha dicho va a derogar, Sánchez ha reprochado al PP que esta memoria, "mal que les pese", está también dedicada "a las víctimas de la dictadura franquista". Más tarde, Sánchez ha vuelto a este punto y ha acusado al PP de "parapetarse en el dolor de las víctimas de ETA" y ha pedido asumir que hay que exhumar a las víctimas de la dictadura. A esta respuesta, Gamarra ha asegurado que supone "una humillación" por colocar a Bildu por encima de los populares.

Sánchez también ha pedido colaboración entre ambos partidos y se ha defendido de las acusaciones de la inflación desbocada asegurando que la de España es menor a otros países del entorno y que el "65% tiene que ver con los precios de la energía". Sobre las medidas sociales y las becas, Sánchez ha tirado de ironía afirmando que lo próximo del PP será bonificar el combustible para yates.

A continuación, Sánchez ha expuesto algunas medidas que ha tomado su Gobierno en línea, ha defendido, con otros países europeos. Sobre las medidas anunciadas esta mañana como el impuesto a eléctricas y a la banca, Sánchez le ha lanzado una pregunta a la bancada popular: "¿Cuál va a ser la oposición del PP? Me gustaría que nos dijeran si sí o si no. ¿Están de acuerdo en hacer un impuestos a las eléctricas?". Al órdago de no dejarse ayudar, Sánchez ha respondido al PP que solo pactan con Vox.

También Sánchez ha confrontado ambos modelos -el del PP y el PSOE- para salir de las crisis: "La cuestión es si respondemos a la crisis con conciencia social o como en la anterior". En clave económica, Sánchez ha alabado su gestión con la caída del paro, de la deuda o del déficit. "Somos un país que crece por encima de países como Francia. Italia o Alemania", se ha felicitado el presidente del Gobierno, quien también ha reprochado a los líderes de la oposición la falta de propuestas.

La contrarréplica

En su turno de contrarréplica, Gamarra ha acusado a Sánchez de ser "una máquina de generar frustración" y ha atacado los plazos para recibir las ayudas porque cree "que le dan mal los datos sobre quienes reciben el IMV". La portavoz del PP ha explicado también que esperarán a leer la letra pequeña de las propuestas cuando lleguen al Congreso. Para terminar, Gamarra le ha pedido que recorte el gasto del Gobierno y le ha acusado de "trilero".

En respuesta esto, Sánchez ha acusado nuevamente al PP de no hacer nada por las clases medias y trabajadoras y ha reprochado que "el problema es que solo hay un 5% con rentas mayores a 100.000 euros".