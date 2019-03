Cospedal sobre la ley del aborto: "No hay ni siquiera una idea de lo que va a ser"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha explicado que su partido no ha fijado aún una estrategia sobre la futura ley del aborto porque aún no se conoce el texto del proyecto que prepara el Gobierno. Ha recordado en rueda de prensa que la iniciativa para esta reforma le corresponde al Gobierno y el partido, ha asegurado, "apoyará" lo que haga el Ejecutivo.

Cospedal ha explicado que no ha habido aún ninguna reunión interna ni debates en el seno del partido sobre esta reforma porque no se conoce el texto. "No hay ni siquiera una idea de lo que va a ser ese proyecto", ha admitido Cospedal, quien al ser preguntada por la posible supresión del supuesto de malformación del feto no ha querido dar su opinión personal porque, ha recordado, en esta comparecencia habla como secretaria general y en nombre de todo el partido.

La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha anunciado también que el partido está preparando un plan de comunicación para explicar por toda España la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Esa campaña se pondrá en marcha cuando el Gobierno apruebe la norma.

El Gobierno acordó no llevar al Consejo de Ministros del pasado viernes la LOMCE, a la espera de que se ultimen detalles pendientes especialmente relativos a la memoria económica. Eso sí, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que será aprobada este mismo mes. Cospedal ha señalado que esta reforma es "absolutamente necesaria" para aumentar la competitividad y contar con jóvenes preparados para el futuro. "El partido está preparando un plan de comunicación de lo que será la futura Ley de Calidad educativa", ha recalcado.

Además, la número dos del Partido Popular ha hablado sobre la situación económica. Dolores de Cospedal asegura que su partido comprende que en momentos difíciles como los actuales los ciudadanos sientan desapego por los políticos, porque las medidas necesarias son duras. Cospedal confía en que la mayoría entenderá que el camino que ha marcado el gobierno es el correcto.