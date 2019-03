Cospedal insiste en que se pactó con Bárcenas "una indemnización en diferido"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que Mariano Rajoy y el partido están "muy tranquilos" ante las revelaciones del llamado 'caso Bárcenas' y ha recalcado que no aceptan "chantajes". A preguntas de los periodistas sobre el finiquito pactado con el extesorero, ha resaltado que "todo el mundo sabe" que desde abril de 2010 Luis Bárcenas no realizaba ninguna actividad para el PP y ha admitido que se acordó realizar una "simulación" en forma de "retribución" con pago en "diferido" y con retención a la Seguridad Social.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, el mismo día que Bárcenas ha acudido a la Audiencia Nacional para explicar cómo consiguió amasar 22 millones en Suiza, Cospedal ha explicado que en abril de 2010 Bárcenas -al que solo ha citado una vez por su nombre-- dejó de encargarse de la Tesorería del PP, así como de tener "relación laboral" o "prestar servicio alguno" para el PP.

Cospedal ha confirmado que esta semana se interpondrán las acciones judiciales del partido, así como las de aquellas personas que forman parte de la dirección del PP que han sido "aludidas" en esos "papeles apócrifos" publicados por el diario El País. Según ha añadido, se está preparando una "estrategia conjunta" del partido en la que estará el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy.

Tras justificar que ella presentase hace 10 días una demanda civil en Toledo porque allí está su residencia habitual, ha insistido en que se están trabajando en esa estrategia conjunta porque las demandas tendrán un contenido "idéntico". "Si son demandas civiles, contra quién y cómo se terminará de saber esta semana", ha apostillado.

Preguntada entonces si Rajoy no presentará una demanda individual contra Bárcenas, ha señalado que estudian esa posibilidad si bien él es partidario de "ir con sus compañeros de partido". Según ha explicado, "es el presidente del Gobierno, no sólo del PP" y por ello, se analiza con mayor detenimiento "si debe o no llevar a cabo esa actuación judicial". Por eso, ha insistido en que es algo que "aún no está cerrado".

Finiquito con retención a la seguridad social

Preguntada si los servicios jurídicos del PP avalaron que se siguiera pagando la Seguridad Social a Bárcenas pese a no prestar ya servicios al partido, la secretaria general ha explicado que entendieron que "cómo era un acuerdo entre partes" sería "válido". "Por tanto la contestación sería que sí. Hoy, seguramente se hubiera visto distinto", ha apostillado.

Ante el hecho de si el PP considera legal que, aparte de pagar la SS a Bárcenas, se le aplicaran retenciones en el IRPF, Cospedal ha indicado que se pactó una indemnización prorrateada en mensualidades. "Como se pactó una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social", ha desvelado.

Dicho esto, ha señalado que si se hubiera querido "ocultar algo", dado que en ese momento gobernaba el PSOE y tenía "acceso a toda la documentación oficial", "no se habría hecho un pago en diferido de una indemnización en forma de retribución" ni se habría hecho "dándole su parte de cotizaciones sociales". "No había nada que ocultar y por eso se hizo con esa claridad", ha enfatizado.

Al ser preguntada si están dispuestos a difundir el finiquito pactado con Bárcenas dentro de la estrategia de transparencia puesta en marcha por la formación, Cospedal se ha limitado a decir que es "la indemnización que se pactó y la que en su día le correspondía" según los "servicios laborales" del PP. Según ha agregado, después de ese acuerdo para terminar la relación laboral con Bárcenas "se han tenido conocimiento de muchas cosas" pero ha sido a posteriori. "Se hubiera actuado de otra forma con Bárcenas si hubiera conocido con anterioridad lo que hemos sabido después", ha agregado.

La 'número dos' ha rechazado que haya "controversia" con ese tema ya que es "público y notorio" que no trabajaba para el PP en estos dos años y "todo el mundo lo sabe". "La controversia la tendrán ustedes -ha espetado a los periodistas--. Este señor dejó de prestar servicios al PP y dejó de ser tesorero del partido y senador en el 2010. Comprendo que algunos quieren sacarle punta a muchas cosas, pero controversia no hay".

Asimismo, Cospedal ha señalado que el "esfuerzo" de transparencia que esta realizando el PP es "el mayor" que ha hecho ningún partido político y ha añadido que su formación todavía está "esperando" a que otros partidos enseñen su contabilidad. En concreto, ha emplazado al PSOE a que presente la declaración de la renta de Alfredo Pérez Rubalcaba y a que explique las condonaciones de préstamos que a su juicio ha recibido.

La secretaria general del PP ha puesto en valor que la Justicia está "actuando en este caso" y, en especial ha destacado la labor de la Fiscalía que, "a diferencia de lo que ocurría en épocas recientes", está actuando con "total neutralidad e imparcialidad". Sobre si es partidaria de que se adopten medidas cautelares a Bárcenas, ha dicho que cree que "no se debe presionar" a los jueces, que son los que deben tomar las medidas "más adecuadas".

El PSOE cree que el acta notarial se parece bastante a un chantaje

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha afirmado que "ya está bien" y ha sugerido al PP que "alguna vez diga la verdad" sobre la relación contractual que mantenía con el extesorero Luis Bárcenas. Además, considera que el acta notarial que levantó éste sobre la presunta contabilidad B del partido "se parece bastante" a un chantaje hacia el partido. Al ser preguntada en rueda de prensa en Ferraz sobre las palabras de Cospedal, Valenciano ha ironizado reconociendo a la dirigente 'popular' "su capacidad de innovar en derecho laboral porque las fórmulas que ha utilizado para explicar lo inexplicable serán reconocidas por la cátedra de Derecho Laboral".

"Yo creo que ya está bien. Se trata de que en algún momento digan la verdad", ha manifestado la número dos del PSOE, quien considera que el conocido como 'caso Bárcenas' es "cada vez más alarmante", sobre todo a raíz de que se conociera el acta notarial del extesorero. La dirigente socialista ha comenzado diciendo que, a su juicio, este hecho es "como mínimo un arma disuasoria en manos de Bárcenas" que, hasta el momento, "se está mostrando bastante eficaz" porque, según ha recordado, el presidente Rajoy no nombró ni una vez al extesorero del PP cuando se habló de corrupción en el Debate sobre el estado de la Nación. "Rajoy no habla sobre Bárcenas porque no puede permitirse que Bárcenas hable sobre Rajoy. Así no se puede gobernar un país en crisis porque para ello se necesita libertad", ha subrayado.