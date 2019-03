De Cospedal: "No se discrimina por razón de edad a aquél que quiere trabajar"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha valorado el real decreto ley sobre la reforma de las pensiones aprobado en el último Consejo de Ministros y ha destacado que "una vez más en democracia, el PP ha vuelto a garantizar el presente y el futuro de las pensiones".

Cospedal, que ha presidido la reunión de la Comisión de Bienestar Social y Capacidades Diferentes del PP de Castilla-La Mancha, ha subrayado que, con la reforma del sistema de pensiones, se permite que los mayores puedan seguir trabajando mientras sientan que tienen "la capacidad y la fuerza suficientes", por lo que "no se discrimina por razón de edad a aquél que quiere trabajar".

La también presidenta de Castilla-La Mancha ha asegurado que es "una magnífica noticia" el que el Gobierno central haya vuelto a legislar, en esta ocasión para reformar el sistema de pensiones, un extremo que refleja que el Ejecutivo "está comprometiéndose con todos los españoles, para trabajar con ellos para tener un sistema de bienestar social que sea sostenible y viable".

De este modo, ha recordado que "no hay un sistema de pensiones si no hay españoles trabajando" y ha alertado de que no se puede mantener dicho sistema si "no se trabaja para ayudar a aquellos que tienen que generar empleo".

Cospedal afirma que el PP aplicará la ley con todo el rigor a los terroristas

La secretaria general del PP ha aseverado que su partido antepone la justicia a todo lo demás y que ello supone "la aplicación de la ley con todo el rigor a aquellos que han cometido y cometen delitos de terrorismo, sin que pueda valer ninguna vía de escape". Cospedal ha hecho alusión, aunque sin mencionarlo de forma expresa, al recurso presentado por España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo contra la derogación de la doctrina Parot.

La también presidenta de Castilla-La Mancha se ha referido a este tema al señalar que está muy de actualidad "que algunos, por razones entre comillas humanitarias, tratan de burlar la aplicación de la ley para aquellos que cometen delitos", singularmente delitos de terrorismo. En concreto, ha rechazado que "por pretendidas razones humanitarias, pretenden que no se aplique la ley con toda su intensidad, con toda su fuerza y completamente".

En cambio, ha resaltado que el Gobierno central garantiza el cumplimiento de la ley en todos los ámbitos. Además, el PP como partido, en los asuntos de política antiterrorista, "antepone sobre todo la dignidad de las víctimas, la justicia a las víctimas y la verdad a las víctimas", ha asegurado.

"Antepone la verdad, la justicia y la verdad a todo los demás", ha reiterado la secretaria general del PP. Y ha explicado que esta anteposición de la justicia a todo lo demás conlleva "la aplicación de la ley con todo el rigor a aquellos que han cometido y cometen delitos de terrorismo, sin que pueda valer ninguna vía de escape para evitar que la ley se aplique con toda su intensidad y con toda su fuerza".

En cualquier caso, Cospedal ha subrayado que el PP siempre ha trabajado por las víctimas del terrorismo y lo va a seguir haciendo y "defendiendo su derecho, que es el derecho de todos a la justicia". "Ellas no se tomaron nunca la justicia por su mano, nos corresponde a nosotros darles toda la justicia que se merecen", ha apostillado.