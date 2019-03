Cospedal: "Revisaremos toda la gestión para enseñarla con las manos limpias"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado en Lugo que su partido va a "volver a revisar toda la gestión" y demostrará que tiene las "manos limpias". Cospedal ha señalado que su organización política ya hizo esta revisión pero la volverá a hacer "para que no quede ninguna duda de lo que no tiene que caber ninguna duda: que nosotros tenemos las cuentas como las tenemos que tener, regularmente y legalmente".

Durante la inauguración del XV congreso del PP de Galicia, la secretaria general del PP ha explicado que su grupo pretende que los ciudadanos y los militantes "puedan estar tranquilos y puedan tener claro que el partido quiere funcionar con toda la regularidad y toda la legalidad".

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho que ante el "escándalo" que suponen determinadas informaciones "anónimas" relacionadas con una persona "encausada por la justicia" su formación va a "volver a revisar la gestión de ahora, la de antes y la de hace más tiempo para demostrar que tiene las manos limpias".

Ha defendido que el PP es un "gran partido" con la obligación de tener determinación en todo lo que hace, también internamente. Por lo tanto, ha explicado, "en ese procedimiento judicial que está en curso, el PP será el primer colaborador de la justicia para que se sepa toda la verdad y quede todo claro. Porque ya estamos hartos y estamos deseando que se sepa la verdad".

Ha reiterado, a preguntas de los periodistas, que su partido "está a disposición de la justicia para que todo se pueda aclarar". "Es muy importante, y lo es porque ha causado un gran escándalo en los militantes del PP el conocimiento de esta cuenta en Suiza. Tenemos mucho interés en saber a qué se refiere, pero tenemos claro que no es una cuenta del PP", ha aseverado.

Por este motivo ha pedido a todos los militantes y al resto de ciudadanos que estén "tranquilos", porque como ha dicho el presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, horas antes, "no le va a temblar el pulso para tomar decisiones en casos en que algunos hayan actuado irregular o ilegalmente".

Además, ha recordado la procedencia "anónima" de algunas informaciones que están saliendo y ha afirmado que están "vinculadas con una persona que está encausada por la justicia y que, por eso, ya no está donde está y que tendrá que responder de sus cosas particulares, que no son del partido". "Porque este partido no tiene cuentas donde no las tiene que tener. Nuestra contabilidad está al día y la seguiremos revisando día a día", ha dicho.

Cospedal ha incidido en que las informaciones publicadas sobre Luis Bárcenas "son y pueden provocar escándalo y son de tal gravedad que el partido, como dice Rajoy, tiene que ser ejemplar y que reaccionar". Ha defendido que el PP "es la historia de mucho sacrificio y de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de mucha dedicación" y también "la historia de muchos militantes que han muerto por defender la libertad".

"Y esa historia no la puede echar abajo la actuación de uno, o de varios, o de algunos y no lo podemos consentir, este es un gran partido y lo tiene que seguir siendo, porque se lo merece España y se lo merecen los militantes del PP".