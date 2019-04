Francisco Correa dice que tenía una "tarjeta especial" para entrar sin pasar por el escáner a Génova

El cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, ha asegurado que contaba con una "tarjeta especial como la que usan los miembros de la Ejecutiva" para entrar directamente en la sede del PP en la calle Génova por el garaje sin tener que pasar por el escáner.

Correa ha hecho esta revelación al contestar a su defensa sobre las preguntas formuladas por el abogado del extesorero de Luis Bárcenas -al que ha rehusado contestar directamente-, que ha cuestionado que el jefe de Gürtel entrara con grandes cantidades de dinero en la sede del PP y nadie lo detectara.

"Yo no pasaba por el escáner, tenía tarjeta especial y entraba directamente al parking", ha afirmado Correa, que ha indicado que ese dato se podía comprobar pidiendo la correspondiente documentación en Génova.

A este respecto, ha vuelto a sostener que él le llevaba a Bárcenas, "a Génova y a su casa en la calle Príncipe de Vergara", el dinero de las comisiones obtenidas por las gestiones del extesorero en "diversos" ministerios para obtener adjudicaciones y que, según su relato, oscilaban entre el 2 y el 3 % .

Estos hechos los circunscribió ya Correa a la época del expresidente José María Aznar y hoy ha precisado que trabajó para él "continuamente", pero ha querido dejar claro que nunca fue su amigo.

Él de quien era amigo íntimo era de su yerno Alejandro Agag, según ha reiterado. "Con Aznar no tengo ninguna relación, he trabajado con él muchos años. Le miraba, él me miraba, pero no he sido amigo de él nunca", ha señalado Correa para después añadir: "Trabajaba para él continuamente, me miraba, me sonreía, con quien sí llegué a tener una buena relación fue con su yerno Alejandro".

Durante la jornada de hoy, las defensas han hecho constar nuevas peticiones a raíz de las manifestaciones de Correa, y la de Bárcenas ha reclamado citar como testigos a las personas que indirectamente apuntó el cabecilla de Gürtel como responsables de las gestiones que realizó para obtener contratos públicos a cambio de comisiones de empresarios.

Tras oponerse a ello la Fiscalía, el tribunal, tras un breve receso, ha decidido finalmente rechazar esas testificales: la de los exministros del PP Jaume Matas, Elvira Rodríguez y Rafael Arias Salgado, y a los presidentes de ACS y OHL, Florentino Pérez y Juan Miguel Villar Mir.

"Aquí no pintan nada" ha dicho el presidente del tribunal Ángel Hurtado, al considerar que, dados los motivos por los que el extesorero pedía su comparecencia, la citación debía ser más bien como acusados, por lo que en ese caso habría que investigarles en otro procedimiento.

Por ello, el tribunal la ha calificado de "prueba interpretativa, que no es pertinente" porque las acusaciones de Correa al respecto han sido "genéricas" y "no se sabe con exactitud qué gestiones hicieron" esas personas.

"Traer aquí a declarar a cualquier representante" al que haya citado Correa "no es apropiado", ha advertido Hurtado. "Aquí no estamos enjuiciando al Partido Popular", le había dicho ya al inicio de la sesión al abogado de Bárcenas, Francisco Maroto, cuando cuestionaba si la intención de Correa era "machacar al PP".

Hoy ha vuelto a poner a otro miembro del partido en el punto de mira: el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, del que ha dudado si fue él o un jefe de prensa de la formación la persona que le recomendó contratar a Felisa Isabel Jordán, exadministradora de las empresas de la trama y que se sienta con él banquillo.

El juicio se ha retomado este lunes después de que el viernes Correa anunciara que iba a contestar a la acusación ejercida por el PSOE de Valencia, lo que había levantado grandes expectativas. Sin embargo, finalmente ha declinado hacerlo por consejo de su abogado, Juan Carlos Navarro, que el viernes parecía también proclive a que su cliente respondiera al letrado de los socialistas valencianos.