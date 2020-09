Coronavirus Madrid: Última hora del confinamiento, restricciones y la reunión entre Pedro Sánchez y Ayuso, en directo

Lunes 21 de septiembre muy distinto para cerca de un millón de madrileños que ven sus movimientos restringidos por la Comunidad de Madrid para frenar la expansión del coronavirus. Son los cerca de un millón de habitantes de las 37 zonas restringidas. Sigue la última hora del coronavirus en Madrid de hoy lunes 21 de septiembre y consulta los datos de contagios y muertes y las últimas noticias del coronavirus en Madrid.

Comienzan las restricciones en Madrid

Arranca este último día del verano con el inicio de las restricciones en 37 zonas de la capital y la Comunidad para frenar el ritmo de contagios. Se trata de zonas sanitarias en las que la incidencia de infectados es superior a mil por cada cien mil habitantes. Además esta semana se harán test de antígenos a más de 800.000 vecinos de las áreas más afectadas.

Reunión Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso

Este mediodía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude a la sede de la Comunidad de Madrid para celebrar una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ya había solicitado reuniones en seis cartas dirigidas al presidente.

Mensaje de Almeida a Sánchez y Podemos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado en una entrevista en Espejo Público que Pedro Sánchez no puede presentar su visita a la presidenta de Madrid como la de un "buen samaritano". Almeida recuerda al presidente del Gobierno que su obligación es liderar España. Tiene que venir a Madrid pero también a Aragón, a Cataluña o a La Rioja, no se puede quedar en una foto. Se ha mostrado muy duro también con Unidas Podemos; acusa a sus dirigentes de alentar de forma "irresponsable" las protestas en el Sur de Madrid. Ha dicho Almeida que son protestas "legítimas" pero que no se alientan en comunidades como Aragón donde Podemos forma parte del Gobierno y las cifras de contagios por coronavirus son parecidas. El alcalde de Madrid y portavoz del PP ha dicho que España no puede ser un reino de taifas. Sobre la participación del ejército en el control de las restricciones ha recordado que ya fue bien venida en el primer pico de la pandemia.

Polémica en el Teatro Real

Polémica por la falta de distancia de seguridad en el Teatro Real. La reperesentación tuvo que suspenderse ante las protestas de parte del público al comprobar que no había ni una butaca de separación entre los asistentes. Desde el Teatro Real se justificó con que se cumplía la reducción del aforo.

Refuerzo en Metro y EMT y quejas de viajeros

El Metro de madrid y la EMT han reforzado sus efectivos pero las protestas de los viajeros este lunes 21 de septiembre se repiten en las redes sociales. Muchos viajeros aseguran que hay demasiada afluencia y es difícil mantener la distancia de seguridad. La restricciones no afectan a los viajes al trabajo con lo que el día está siendo parecido en la hora punta.