El Congreso reprueba a Marlaska por la tragedia de la valla de Melilla donde hubo 23 muertos

El Congreso ha reprobado al ministro del Interior Grande Marlaska por la gestión de la crisis de Melilla. Los aliados de la investidura han abandonado a la coalición de gobierno y el pleno del Congreso ha reprobado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este mismo jueves por su gestión de la tragedia ante la valle de Melilla el pasado 24 de junio cuando murieron, al menos, 23 inmigrantes al intentar entrar en España.

PSOE y Unidas Podemos han votado en contra de la reprobación, pero la iniciativa impulsada por los populares ha sido respaldada por Vox, Ciudadanos, ERC, Junts y el BNG, entre otros, mientras que el PNV y EH Bildu han decidido abstenerse.

El texto aprobado, presentado por el PP y enmendado por este mismo grupo, reprueba la actuación de Marlaska por su gestión del drama, "su falta de sensibilidad, la ocultación de información, los datos falsos facilitados y sus mentiras vertidas en sede parlamentaria".

El pasado 24 de junio, un intento de salto masivo a la valla de Melilla acabó con 23 muertos y decenas de desaparecidos, acto tras el que se cuestiona a la policía marroquí. Sin embargo, el gobierno español felicita la actuación de los agentes de ambos países. Aquí llega un nuevo choque con sus socios de coalición, Echenique dice que "no estamos de acuerdo".

Es el propio Marlaska quien comparece en el Congreso y descarta cualquier implicación de nuestro país: "los hechos ocurren en un país soberano y solo tangencialmente en España".

Unos meses después, un documental de la BBC asegura que sí llegó a haber un muerto en suelo español, que luego sería arrastrado de vuelta por un agente marroquí. No se llega a mostrar, pero basta para que la polémica se reavive. Es entonces cuando las críticas no llegan solo de la oposición, sino también de dentro del Gobierno. Yolanda Díaz dice "con los Derechos Humanos no se juega".

Ni la visita de los diputados a la valla, ni el visionado de las cintas convencen a Podemos. Tampoco lo hace la nueva intervención de Marlaska en el Pleno: "que no nos ocultamos".