El Congreso aprueba la lista de Pedro Sánchez para RTVE

Tras el primer fracaso hace dos días la lista de Sánchez volvía al Pleno. No se contemplaba hoy otra cosa que el voto a favor de la mayoría de la cámara y no ha habido sorpresas. El principal cambio del nuevo sistema de elección es que no es necesaria la mayoría cualificada de tres quintos de la cámara para seleccionar a la cúpula de RTVE, basta con la mayoría absoluta en la segunda ocasión, cosa que se ha producido hoy.

La única sorpresa de la jornada ha sido la ausencia en el pleno a la hora de votar de los dos principales partidos de la oposición, la del PP, grupo mayoritario en la cámara y de VOX el tercer partido en votos y escaños de España.

La lista del PSOE y sus socios de gobierno

La amplia mayoría de la lista de 11 nombres está muy vinculada al PSOE y a sus socios de gobierno. Entre esos nombres, destacan los de Esther de la Mata, que fue, hasta hace pocas semanas directora de Comunicación del ministro Félix Bolaños. Mariano Muniesa que participó en la candidatura a la Comunidad de Madrid de Pablo Iglesias en las elecciones de 2021. La periodista Angélica Rubio, que fue asistente personal y también de prensa con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y que hasta ahora era la directora de El Plural. O Sergi Sol y Miquel Calçada que fueran colaborador de Oriol Junqueras (ERC) el primero y el segundo fue en las listas de Junts pel Sí

A pesar de su pataleta en el Congreso el PP ha decidido nombrar a los consejeros que le corresponden en el Senado. Son 4 y en esta cámara los populares tienen mayoría absoluta.Fuentes del PP han justificado su decisión en que “RTVE no puede quedar en manos de Sánchez, debe ser una Corporación al servicio del interés general y no al servicio del presidente del Gobierno. Esto es lo que merecen los españoles”.

Los cuatro nombres que completarán la cúpula a propuesta del PP son Eladio Jareño Ruiz, Rubén Moreno Palanques, Marina Vila Menor e Ignacio Ruiz Jarabo. Si no salta la sorpresa la lista con los cuatro nombres propuestos por los conservadores será aprobada por el Congreso aunque esto no impide que los populares incidan en criticar a Pedro Sánchez “quiere controlar a los medios de comunicación porque está acorralado por la corrupción y paralizado en su gestión por sus cesiones a sus socios”.

La lista con los cuatro candidatos del Partido Popular tiene ahora que lograr la aprobación del Congreso en un trámite igual que la lista del PSOE y sus socios. Habrá dos votaciones, en la primera deberá lograr dos tercios positivos de la Cámara Alta y, en caso de no lograrse, será sometida a una segunda votación dos días después en los que bastará el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso.

