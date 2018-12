Las condiciones de Abascal para empezar a negociar con PP y Ciudadanos en Andalucía

exigirá el cierre de Canal Sur

Santiago Abascal ha exigido que haya una reforma del Estatuto andaluz que devuelva las competencias de Sanidad y Educación al Estado, auditoría por el PER, supresión del impuesto de sucesiones, rebaja del tramo autonómico del IRPF, cerrar Canal Sur... No obstante, ha puntualizado que no frustrarán el fin "del régimen socialista en Andalucía".