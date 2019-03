La Comunidad de Madrid se personará como acusación en el caso Púnica

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado este martes que el Gobierno autonómico se personará como acusación particular en el caso Púnica para defender los intereses de los madrileños y de la administración regional.



Así lo ha avanzado durante su intervención en un almuerzo informativo en el Foro ABC-Deloite, en el que Cifuentes ha asegurado que, según "se desprende de los datos conocidos hasta ahora, de los presuntos delitos cometidos podría derivarse perjuicio patrimonial para la Comunidad de Madrid".



Cifuentes ha estado arropada, entre otros, por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el presidente del Senado; Pío García-Escudero; el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; la titular de Empleo, Fátima Báñez; la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, y el portavoz del PSM en el Parlamento madrileño, Ángel Gabilondo.



La jefa del Ejecutivo autonómico ha defendido la honradez de "la inmensa mayoría de ciudadanos" de Madrid que "pagan sus impuestos, que no defraudan" y ha vuelto a sostener que va a ser "implacable con cualquier forma de corrupción".



"Aunque pertenezca al pasado. Aunque el mío sea un Gobierno nuevo y tenga muy claro qué se puede hacer y qué es inadmisible tolerar", ha añadido.



Cifuentes ha reclamado a la Justicia que sea "rápida, eficaz y precisa" en sus investigaciones, así como que "ponga luz donde hay sospecha para que la sospecha se confirme o para que desaparezca".



Para la presidenta de la Comunidad, la transparencia de la administración y la prevención de la corrupción son "ejes fundamentales" de su acción de gobierno. Por eso, ha continuado, han creado un portal de transparencia y se han comprometido a suprimir aforamientos, ya que no quieren "privilegios ni zonas de sombra".



"Pedimos las mismas reglas del juego que rigen para todos los ciudadanos", ha dicho Cifuentes, quien ha señalado que su Gobierno no tiene "nada que esconder", y, como prueba, ha explicado que han acordado una auditoría externa en el acuerdo de investidura con Ciudadanos, que se va a iniciar en las próximas semanas.



La presidenta de la Comunidad también ha vuelto a expresar su confianza absoluta en el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, a quien David Marjaliza, presunto cerebro de la trama Púnica, ha relacionado con ésta en su declaración ante el juez Eloy Velasco.



En su opinión, González Taboada tiene "una trayectoria de servicio público intachable". Además, ha subrayado que el presunto cerebro de la trama Púnica no ha sacado a relucir el nombre del consejero hasta que éste accedió al Gobierno.



Durante su discurso, Cifuentes ha aprovechado para repasar las principales medidas puestas en marcha por su Ejecutivo desde que accedió al cargo el pasado 25 de junio y ha abogado por gobernar haciendo "visible" el centro reformista del PP y poniendo en "evidencia a los radicales" con firmeza, pero sin aspavientos.



Cifuentes ha indicado que lo hará "sin ingenuidades", así como "poniendo en evidencia a los radicales simplemente con una firmeza transparente, que no precisa de aspavientos".



Ya en el turno de preguntas, ha sostenido que el Ayuntamiento de Madrid lleva "un mes de caos", ocupado en "cosas que verdaderamente no importan a los ciudadanos", y mientras "la ciudad está más sucia y peor gestionada".



Según ella, el Consistorio de Carmena está haciendo los proyectos que ya había dejado puestos en marcha el anterior equipo de Ana Botella. Cifuentes también ha expresado su convencimiento de que la democracia española "garantizará que ningún proyecto de ruptura social, territorial o ideológica se imponga a la ley y al Estado de derecho".



Según la presidenta regional, "las mejores cosas que se han hecho en España se han logrado dentro de una democracia de consenso, compartiendo un marco común". Cifuentes ha tendido la mano al resto de las comunidades autónomas, aunque ha recordado que en ninguna gana a Madrid en solidaridad fiscal y ha pedido un nuevo modelo de financiación autonómica.