La Complutense pide investigar una posible "apropiación indebida" por parte de Begoña Gómez

A la lista de presuntos delitos a los que se enfrenta ya Begoña Gómez (tráfico de influencias y corrupción en los negocios) podría sumársele ahora otro más: el de apropiación indebida. Así lo ha pedido al juez la propia Universidad Complutense de Madrid tras una investigación interna sobre la cátedra de Begoña Gómez, que dirigía un máster denominado Transformación Social Competitiva en la citada universidad.

La Complutense sospecha que se ha podido producir un "perjuicio patrimonial" al centro ante las dudas de que la Universidad sea titular de un software desarrollado para ellos en el marco de esa cátedra. En un informe de 20 páginas remitido al juez -al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias-, la Complutense se lamenta de que su investigación "no permite alcanzar una conclusión definitiva más allá de los indicios existentes". Una conclusión que no han podido alcanzar -denuncian- por "la falta de colaboración de determinados intervinientes".

En el escrito, incluso, recogen un correo electrónico remitido a Begoña Gómez en el que se pide documentación sobre la cátedra y el software. La mujer de Pedro Sánchez respondió lo siguiente: "He recibido el correo y estoy reuniendo la información/documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones". Más de un mes después, esa documentación no ha llegado.

Durante la investigación, la Complutense también descubrió que Begoña Gómez había registrado una sociedad con el nombre del máster de la universidad sin que ésta tuviera conocimiento. Lo hizo "sin conocimiento ni participación de esta Universidad Complutense".

Pero la investigación interna ya no puede avanzar más -según el escrito- y por ello piden al juez que investigue, volviendo a solicitar (ya lo hicieron el pasado mes) su personación como perjudicados en el caso de confirmarse los indicios.

Begoña Gómez vuelve a pedir que no se grabe en vídeo su declaración

Por su parte, la defensa de Begoña Gómez ha pedido al juez este miércoles (como ya hizo en su anterior declaración) que no se grabe su comparecencia en vídeo y que registre solo el audio, especialmente ante la filtraciónde su anterior cita ante el juez. El letrado pide además que se expulse a aquellas acusaciones populares que no respeten el carácter reservado de las actuaciones.

Además, la jueza decana de Madrid anuncia -en otro escrito- que "se tomarán medidas" para que no vuelvan a repetirse incidentes como los que tuvieron lugar durante la primera declaración de Begoña Gómez. Aquel día, varias personas que se identificaron como asesores de las acusaciones tomaron fotografías de Begoña Gómez en los pasillos a pesar de la prohibición expresa realizada por Decanato.

