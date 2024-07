Juan Carlos Barrabés asegura que se reunió con Pedro Sánchez en Moncloa dos veces

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con el empresario Juan Carlos Barrabés en Moncloa hasta en dos ocasiones. También estaba presente su mujer, Begoña Gómez, con la que además se reunió otras 5 o 6 veces más. Así lo ha reconocido ante el juez este lunes por la mañana el propio Barrabés, que ha declarado por videoconferencia desde su domicilio debido a su delicado estado de salud. Declaraba como testigo, por lo que no le asistía ningún abogado.

Eso sí, Barrabés no ha precisado demasiados detalles sobre esas reuniones. Tan solo ha dicho que se realizaron después de la pandemia y que el motivo de los encuentros era tratar distintos proyectos de innovación. No es el primer testigo del caso que admite reuniones en Moncloa con Begoña Gómez: ya lo hizo la semana pasada el rector de la Universidad Complutense de Madrid, aunque en ningún caso Pedro Sánchez estuvo presente en ellas.

Barrabés considera además que todas las adjudicaciones de las empresas de su grupo se realizaron conforme a la legalidad. Fuentes de la defensa consideran que esta declaración del empresario no perjudica a Begoña Gómez. Más bien todo lo contrario.

No opinan así las acusaciones populares, entre ellas Vox, Hazte Oír, Manos Limpias o Iustitia. Algunas de ellas van a valorar la posibilidad de pedir la imputación de Barrabés. Creen que el empresario ha respondido con evasivas a muchas de las cuestiones planteadas por el juez o por las partes; incluso consideran que se han producido algunas incoherencias e imprecisiones. Ni Fiscalía ni la defensa han formula pregunta alguna.

Batalla judicial... y política

Más allá de lo que suponga en el terreno judicial, esas dos reuniones de Barrabés con Sánchez ya han saltado a la arena política. El Partido Popular pide al presidente del Gobierno que dé explicaciones, ya sea en el Congreso de los Diputados o en una rueda de prensa en el propio Palacio de la Moncloa. "El presidente fue interpelado directamente por Feijóo y mintió", ha dicho el portavoz del partido, Borja Sémper. "¿Por qué le llamó amor cuando quería decir corrupción? Es un verdadero escándalo de proporciones inasumibles", añade.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Esther Peña, le quita hierro a esas reuniones: "Si a alguien le parece mal que un presidente del Gobierno tenga reuniones con empresarios, instituciones, etc... no sería un país serio. Dejémonos de banalidades. De donde no hay no se puede sacar". Peña cree que "tanto ruido no servirá más que para hacer daño", ya que se trata de una "denuncia falsa" con el único motivo de "ser la mujer del presidente de Gobierno progresista". También incidió en que hay dos informes de la Guardia Civil que no ven delito.

El próximo viernes, será el turno de declarar de Begoña Gómez, que vuelve a estar citada como investigada después de que el juez pospusiese su declaración, a la que Antena 3 Noticias ha tenido acceso. La mujer de Pedro Sánchez está imputada por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de presunta corrupción en los negocios.

