Comparecencia Pedro Sánchez, streaming en directo: última hora sobre el reconocimiento de Palestina y las actividades de su mujer Begoña Gómez

Una vez anunciada la decisión de reconocer el Estado palestino, Pedro Sánchez ha abordado el asunto de los trabajos de su esposa, Begoña Gómez.

De esta forma, el presidente del Gobierno ha defendido a su mujer. Considera que es una profesional "honesta, seria y responsable".

Además, confía en que la Justicia archivará la causa abierta tras la denuncia de 'Manos Limpias' por presunto tráfico de influencias. Sánchez opina que "lo único que hay es fango".

"Mi mujer es una profesional honesta y responsable y mi Gobierno es un gobierno limpio", expresaba, a la vez que puntualizaba que aquellos que cometen tráfico de influencias "no lo hacen mandando cartas oficiales" como hizo Begoña Gómez, sino "con sus sobres, sus iniciales y fajos de billetes dentro", decía haciendo referencia al PP.

"No todos somos iguales, señorías, y si no me creen, cuenten el número de exministros populares procesados y condenados por corrupción y cuenten los míos", ha remarcado.