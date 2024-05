Pedro Sánchez anuncia que España reconocerá a Palestina como Estado el próximo 28 de mayo

Eran las 09:13 horas de la mañana de este miércoles 22 de mayo cuando el presidente Pedro Sánchez anunciaba que en el Consejo de Ministros de la próxima semana se aprobará el reconocimiento del Estado de Palestina. España no ha sido la primera, antes lo había anunciado Noruega y después Irlanda. Justifica el Gobierno este movimiento por "paz, por justicia y por coherencia".

"El próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina", con estas palabras el jefe del Ejecutivo puso en pie a la 'parte amiga' de la Cámara en medio de una cerrada ovación.

Sánchez ha explicado que tras muchas gestiones "si tengo algo claro es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina. Luchar contra el grupo terrorista Hamás es legítimo y necesario después de lo acontecido el pasado 7 de octubre, pero Netanyahu está generando tanto dolor en Gaza que la solución de los dos estados está en serio peligro de ser viable".

Por ello ha animado a "los países que defendemos los derechos humanos" a actuar en Ucrania y Palestina "sin dobles raseros". "Estamos obligados a hacer cuanto esté en nuestra mano, mandando ayuda humanitaria como hacemos, auxiliando a los desplazados, como hacemos, pero también con todos los resortes políticos que están en nuestra mano".

Y añade: "Ha llegado el momento de reivindicar, con más fuerza si cabe, una política exterior coherente, respetuosa con el derecho internacional en Ucrania y en Palestina. Si España votó a favor del reconocimiento del Estado de Palestina como miembro de pleno derecho en la ONU, por coherencia, debemos también reconocer el Estado de Palestina de forma bilateral. Ha llegado el momento de pasar de las palabras a la acción".

Acabó su anuncio Sánchez avisando de que el reconocimiento "no es el final" sino que es "el principio" y queriendo dejar claro que este "reconocimiento no es contra nadie, no es contra Israel y mucho menos es contra los judíos. Tampoco es a favor de Hamás". Dicho esto ha reconocido que "es posible" que esta decisión no guste a los líderes israelíes y esto traiga consecuencias, pero dijo "estamos preparados para asumirlas porque pensamos que el propósito de la diplomacia no consiste en no molestar a nadie sino en defender los valores de forma pacífica".

"Noruega da el paso"

El primero en dar el paso ha sido el gobierno de Noruega, el primer ministro Jonas Gahr Store anunciaba el reconocimiento del Estado de Palestina el próximo 28 de mayo y con dicho anuncio se han ido sucediendo una carambola de reacciones.

"No puede haber paz en Oriente Próximo sin que los palestinos y los israelíes tengan su propio Estado y sin una solución de dos Estados. No puede haber una solución de dos Estados sin un Estado palestino. La paz en Oriente Próximo necesita una solución de dos Estados", dijo Jonas Gahr Store.

El mensaje lanzado a través de la web del Ejecutivo se lanzaba el mensaje: "Hoy, Noruega da el paso". "Ha sido nuestra posición desde hace mucho tiempo", ha subrayado el mandatario noruego antes de incidir en que el reconocimiento del estado palestino es "la única solución viable al conflicto en Oriente Próximo es una solución real de dos Estados y el reconocimiento de Palestina es un apoyo a las fuerzas moderadas".

"Un día histórico para Irlanda y Palestina"

A continuación tomó la palabra Irlanda y en la misma línea se sumó al reconocimiento de Palestina como Estado el próximo 28 de mayo. Una acción conjunta, al que por minutos todavía faltaba un tercer actor, España, aunque Harris ya lo avanzaba.

"Hoy, Irlanda, Noruega y España anuncian que reconocemos el Estado de Palestina", añadiendo: "Cada uno de nosotros dará ahora los pasos nacionales necesarios para materializar esta decisión".

Desde Irlanda se ha valorado esta jornada como "un día histórico e importante para Irlanda y para Palestina". "Creemos en la libertad y la justicia como principios fundamentales del Derecho Internacional y creemos que una paz permanente sólo puede lograrse a partir de la voluntad de la población", ha agregado.

Respuesta de Israel

En cuestión de minutos la actualidad va saltando de un actor político a otro. Los primeros en anunciar que reconocerán a Palestina como Estado el próximo 28 de mayo fueron Irlanda y Noruega y en este caso fue acción reacción. Israel no tardó en llamar a consultas a los embajadores israelíes en ambos países. Minutos después, Pedro Sánchez en el Congreso se sumaba a este anuncio.

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, en la respuesta a Irlanda y Noruega ya advertía a España, que por cuestión de minutos todavía no había anunciado que también daba el paso. Habrá "consecuencias graves" dijo. Katz ordenó hoy el regreso a Israel de los embajadores israelíes de Dublín y Oslo para "consultas urgentes".

"El desfile de estupideces irlandés-noruego no nos disuade, estamos decididos a lograr nuestros objetivos: restablecer la seguridad de nuestros ciudadanos con la eliminación de Hamás y el regreso de los secuestrados. No hay objetivos más justos que estos" exponía en el comunicado.

