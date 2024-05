Sánchez defiende a su mujer en el Congreso: "es una profesional honesta y responsable", y afirma que la Justicia archivará la causa porque solo "hay fango"

Este miércoles tiene lugar el pleno en el Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno ha afirmado que tanto él como su mujer, Begoña Gómez, "estamos encantados de comparecer" en el Senado en el caso de que el Partido Popular decida llamarles.

En su intervención también ha querido defender a su mujer diciendo que es una profesional "honesta, seria y responsable" y se ha mostrado convencido de que la Justicia terminará archivando la causa abierta porque, a su juicio, "lo único que hay es fango".

Una causa que existe tras la denuncia interpuesta por Manos Limpias donde acusan a Gómez de presunto tráfico de influencias.

"Mi mujer es una profesional honesta y responsable y mi Gobierno es un gobierno limpio", ha afirmado Sánchez, añadiendo que quienes cometen tráfico de influencias "no lo hacen mandando cartas oficiales" como lo hizo su esposa, sino "con sus sobres, sus iniciales y fajos de billetes dentro", haciendo una referencia al PP.

Sánchez sostiene que "no todos somos iguales, señorías, y si no me creen, cuenten el número de exministros populares procesados y condenados por corrupción y cuenten los míos".

España reconocerá a Palestina como Estado el próximo 28 de mayo

Este miércoles, Sánchez también ha dado explicaciones sobre la situación en Oriente Medio. A las 09:13 horas de la mañana, el presidente anunciaba que en el Consejo de Ministros de la próxima semana se aprobará el reconocimiento del Estado de Palestina.

España no ha sido el primer país en confirmarlo, antes lo había anunciado Noruega y después Irlanda. Justifica el Gobierno este movimiento por "paz, por justicia y por coherencia".

"El próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina", con estas palabras el jefe del Ejecutivo puso en pie a la 'parte amiga' de la Cámara en medio de una cerrada ovación.

Sánchez ha explicado que tras muchas gestiones "si tengo algo claro es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina. Luchar contra el grupo terrorista Hamás es legítimo y necesario después de lo acontecido el pasado 7 de octubre, pero Netanyahu está generando tanto dolor en Gaza que la solución de los dos estados está en serio peligro de ser viable".

Por ello ha animado a "los países que defendemos los derechos humanos" a actuar en Ucrania y Palestina "sin dobles raseros". "Estamos obligados a hacer cuanto esté en nuestra mano, mandando ayuda humanitaria como hacemos, auxiliando a los desplazados, como hacemos, pero también con todos los resortes políticos que están en nuestra mano".

